"Кровь всей системы": в чем сила России в мировой гонке ИИ

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Мировые державы – Россия, США и Китай – борются за первенство в создании искусственного суперинтеллекта для технологического прорыва планетарного масштаба, и у РФ в этой гонке есть неоспоримые преимущества. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил эксперт в области вычислительной техники и IT, гендиректор группы компаний Константин Кокуш.По его словам, нынешняя геополитическая ситуация во многом определяется борьбой за ресурсы, необходимые для создания так называемого сингулярного искусственного интеллекта. Цель – стать первыми и осуществить мощнейший, исторический рывок, отметил эксперт."Это все именно для создания такого сильного ИИ. Кто его первый сделает, тот получит ряд технологических прорывов и преимуществ. И сейчас идет гонка, кто же это будет и когда: через 10, или через 20, или 30 лет", – прокомментировал Кокуш на полях фестиваля "ITPARK FEST 2025" в Севастополе.Анализируя ситуацию, он делает вывод, что в ближайшие двадцать лет "наиболее активно будут финансироваться два рынка: космос и ИИ". Первое в России уже получило второе дыхание, отметил Кокуш, теперь очередь за областью искусственного интеллекта.И в этой области, по его словам, на главный ринг борьбы первыми вышли США, у которых оказалось достаточно денег на мегамасштабные проекты, и Китай, у которого физически много крайне нужных отрасли редкоземов."В США, например, есть крупные компании, которые уже строят дата-центры с потребляемой мощностью, равной мощности Белорусской АЭС. А редкоземельные металлы в основном сконцентрированы все в Китае. В России они, понятно, тоже есть, но эти запасы не сопоставимы с Китаем", – отметил он.Несмотря на то, что в таком механическом наращивании мощностей, какое может позволить себе США, Россия пока не в состоянии конкурировать и стольких ресурсов, какими готов похвалиться КНР, у нее нет, наша страна не отстает, сказал Кокуш.Больше того – Россия ставит условия, участвуя в этой гонке, которая, помимо материалов, требует очень много энергии, а здесь тягаться с РФ не в силах никто, подчеркнул эксперт.За счет своих неоспоримых преимуществ "мы и сможем порваться", делает он вывод. И отмечает, что в борьбе за первенство в технологической сфере, которая определяет прогресс и лидерство, так или иначе "все нужны всем", а это и есть условие гармоничного существования нового мироустройства, к которому все движется."Вопрос только в том, как эта новая система существования переформатируется", – заключил Кокуш.В успехе специалистов отрасли в России не сомневается и руководитель направления поддержки IТ-сервисов компании в структуре Госкорпорации "Ростех" Вячеслав Бочаров. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную техникуРедкоземельные металлы - что это и в чем ценностьМожем гордиться: некоторые российские ИТ-продукты лучшие в мире – эксперт

