https://crimea.ria.ru/20251015/krym-v-trende-na-poluostrove-podveli-itogi-vysokogo-kurortnogo-sezona-1150193079.html

Крым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезона

Крым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезона - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Крым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезона

Туристический поток в Крым уже превысил показатели прошлого года и составил по итогам 9 месяцев 6 млн 65 тысяч туристов. Об этом заявил министр курортов и... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T13:20

2025-10-15T13:20

2025-10-15T13:21

крым

новости крыма

юбк

черноморский район

сакский район

сергей ганзий

крым курортный

курортный сезон

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111452/36/1114523697_341:510:3076:2048_1920x0_80_0_0_5498928f19199983efcf38a2ec2dd6fb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Туристический поток в Крым уже превысил показатели прошлого года и составил по итогам 9 месяцев 6 млн 65 тысяч туристов. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на форуме "ТуристЭкспо.Крым-2025" в Ялте.В этом году вырос спрос на западное побережье полуострова. Туристы открыли для себя новые места для отдыха.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что средний уровень загрузки средств размещения в сентябре составил 60%, что на 7,4% выше показателя 2024 года. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один деньКрым планируют сделать круглогодичной здравницей РоссииОтели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябре

крым

юбк

черноморский район

сакский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, юбк, черноморский район, сакский район, сергей ганзий, крым курортный, курортный сезон, туризм в крыму