Крым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезона
Крым за 9 месяцев принял 6 млн 65 тысяч туристов и превысил показатели прошлого года
13:20 15.10.2025 (обновлено: 13:21 15.10.2025)
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТурист фотографируется на вершине горы Ай-Петри
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Туристический поток в Крым уже превысил показатели прошлого года и составил по итогам 9 месяцев 6 млн 65 тысяч туристов. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на форуме "ТуристЭкспо.Крым-2025" в Ялте.
"Сезон 2025 года у нас в самом разгаре, но если же подводить итоги высокого туристского сезона 2025 года, то за 9 месяцев Крым принял 6 млн 65 тысяч туристов. Это такое же количество гостей, которое мы приняли за 12 месяцев 2024 года. Мы видим положительную динамику", - сказал Ганзий.
В этом году вырос спрос на западное побережье полуострова. Туристы открыли для себя новые места для отдыха.
"У нас появились другие регионы, кроме ЮБК, которые пользуются спросом. В этом году у нас было загружено западное побережье, например, Черноморский и Сакский районы. Рост 45 % по сравнению с прошлым годом. На туристской карте РФ появились новые регионы", - подчеркнул министр.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что средний уровень загрузки средств размещения в сентябре составил 60%, что на 7,4% выше показателя 2024 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: