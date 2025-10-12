Крым планируют сделать круглогодичной здравницей России

https://crimea.ria.ru/20251012/krym-planiruyut-sdelat-kruglogodichnoy-zdravnitsey-rossii-1150086895.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Создание круглогодичного туристического потока и развитие Крыма как всероссийской здравницы остаются стратегическими задачами региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, форум "Турист Экспо Крым 2025", который пройдет в октябре, направлен не только на подведение итогов сезона, но и на запуск продаж зимних и весенних туров, что позволит продлить курортный цикл и повысить загрузку объектов размещения.Он отметил, что в Крыму уже работают 91 санаторно-курортное учреждение и более 600 аттестованных экскурсоводов, однако регион продолжает совершенствовать качество сервиса и инфраструктуру."Мы делаем ставку на обновление номерного фонда, модернизацию материально-технической базы. У нас великолепные экскурсоводы. Более 600 на сегодняшний день аттестовано. Но в то же время нам нужно улучшать инфраструктуру в части приема автобусов. Это то, над чем мы работаем", – рассказал Ганзий.Кроме того, по словам министра, развивается активный и инклюзивный туризм. В Крыму реализуется проект "Большая крымская тропа", который объединяет десятки маршрутов для пеших и велосипедных путешествий. Развиваются направления санаторно-курортного лечения, сельского и промышленного туризма, появляются новые музейные и культурные объекты.Ганзий добавил, что в республике реализуется более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма на сумму свыше 320 миллиардов рублей, включая федеральный проект "Золотые пески".Ранее сообщалось, что все больше туристов выбирают Крым в межсезонье из-за роста достойных предложений в санаторно-курортной сфере, разнообразия СПА-отелей и новых туристических маршрутов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ направлений для экономного отдыхаВ Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуостроваОтели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябре

