Крым планируют сделать круглогодичной здравницей России

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Создание круглогодичного туристического потока и развитие Крыма как всероссийской здравницы остаются стратегическими задачами региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, форум "Турист Экспо Крым 2025", который пройдет в октябре, направлен не только на подведение итогов сезона, но и на запуск продаж зимних и весенних туров, что позволит продлить курортный цикл и повысить загрузку объектов размещения.Он отметил, что в Крыму уже работают 91 санаторно-курортное учреждение и более 600 аттестованных экскурсоводов, однако регион продолжает совершенствовать качество сервиса и инфраструктуру."Мы делаем ставку на обновление номерного фонда, модернизацию материально-технической базы. У нас великолепные экскурсоводы. Более 600 на сегодняшний день аттестовано. Но в то же время нам нужно улучшать инфраструктуру в части приема автобусов. Это то, над чем мы работаем", – рассказал Ганзий.Кроме того, по словам министра, развивается активный и инклюзивный туризм. В Крыму реализуется проект "Большая крымская тропа", который объединяет десятки маршрутов для пеших и велосипедных путешествий. Развиваются направления санаторно-курортного лечения, сельского и промышленного туризма, появляются новые музейные и культурные объекты.Ганзий добавил, что в республике реализуется более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма на сумму свыше 320 миллиардов рублей, включая федеральный проект "Золотые пески".Ранее сообщалось, что все больше туристов выбирают Крым в межсезонье из-за роста достойных предложений в санаторно-курортной сфере, разнообразия СПА-отелей и новых туристических маршрутов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым.
Создание круглогодичного туристического потока и развитие Крыма как всероссийской здравницы остаются стратегическими задачами региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
По его словам, форум "Турист Экспо Крым 2025", который пройдет в октябре, направлен не только на подведение итогов сезона, но и на запуск продаж зимних и весенних туров, что позволит продлить курортный цикл и повысить загрузку объектов размещения.
"Мы стремимся, чтобы у нас высокий туристский сезон был 12 месяцев. В межсезонье как раз можно подлечить здоровье – обращайте внимание в сторону наших санаториев. У нас уникальные направления нозологий разных. Это и сердечно-сосудистая система, и бесплодие, и опорно-двигательный аппарат. Все, что только можно, в Крыму лечится", – подчеркнул министр.
Он отметил, что в Крыму уже работают 91 санаторно-курортное учреждение и более 600 аттестованных экскурсоводов, однако регион продолжает совершенствовать качество сервиса и инфраструктуру.
"Мы делаем ставку на обновление номерного фонда, модернизацию материально-технической базы. У нас великолепные экскурсоводы. Более 600 на сегодняшний день аттестовано. Но в то же время нам нужно улучшать инфраструктуру в части приема автобусов. Это то, над чем мы работаем", – рассказал Ганзий.
Кроме того, по словам министра, развивается активный и инклюзивный туризм. В Крыму реализуется проект "Большая крымская тропа", который объединяет десятки маршрутов для пеших и велосипедных путешествий. Развиваются направления санаторно-курортного лечения, сельского и промышленного туризма, появляются новые музейные и культурные объекты.
Ганзий добавил, что в республике реализуется более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма на сумму свыше 320 миллиардов рублей, включая федеральный проект "Золотые пески".
Ранее сообщалось
, что все больше туристов выбирают Крым в межсезонье из-за роста достойных предложений в санаторно-курортной сфере, разнообразия СПА-отелей и новых туристических маршрутов.
