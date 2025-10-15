https://crimea.ria.ru/20251015/korotkiy-otdykh-gde-v-krymu-broniruyut-oteli-na-odin-den-1150172255.html

Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Щелкино и Подгорное в Крыму вошли в десятку самых популярных направлений для однодневных бронирований в октябре. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.По данным ресурса, во Владимире ночь размещения в отеле в среднем обойдется в 4106 рублей, в Ульяновске – 4767, в Дивеево – 5085 рублей.Также в рейтинге два крымских курорта – поселок Подгорное, где за ночевку попросят 2600 рублей и город Щелкино на побережье Азовского моря – 2300 рублей.Кроме того, туристы едут на один день в Йошкар-Олу, где средний чек за суточное проживание составит 3578 рублей, в адыгейскую станицу Абадзехская – 7060 рублей, Приморско-Ахтарск и Усть-Лабинск Краснодарского края – 2967 и 3400 рублей соответственно, Дубовку Волгоградской области – 2683 рублей.Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре, выяснили ранее эксперты сервиса бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ направлений для экономного отдыхаБархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронированияВ Крыму вырос спрос на премиум-туризм

