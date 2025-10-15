Рейтинг@Mail.ru
Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день
Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день
Щелкино и Подгорное в Крыму вошли в десятку самых популярных направлений для однодневных бронирований в октябре. Об этом свидетельствуют данные исследования... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T09:02
2025-10-15T08:20
крым
отдых
отдых в крыму
новости крыма
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Щелкино и Подгорное в Крыму вошли в десятку самых популярных направлений для однодневных бронирований в октябре. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.По данным ресурса, во Владимире ночь размещения в отеле в среднем обойдется в 4106 рублей, в Ульяновске – 4767, в Дивеево – 5085 рублей.Также в рейтинге два крымских курорта – поселок Подгорное, где за ночевку попросят 2600 рублей и город Щелкино на побережье Азовского моря – 2300 рублей.Кроме того, туристы едут на один день в Йошкар-Олу, где средний чек за суточное проживание составит 3578 рублей, в адыгейскую станицу Абадзехская – 7060 рублей, Приморско-Ахтарск и Усть-Лабинск Краснодарского края – 2967 и 3400 рублей соответственно, Дубовку Волгоградской области – 2683 рублей.Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре, выяснили ранее эксперты сервиса бронирования Твил.ру.
Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день

Щелкино и Подгорное в Крыму вошли в топ-направлений для однодневного отдыха в октябре

09:02 15.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Щелкино и Подгорное в Крыму вошли в десятку самых популярных направлений для однодневных бронирований в октябре. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте оказался Владимир, на втором Ульяновск, на третьем – Дивеево в Нижегородской области", – выяснили аналитики.
По данным ресурса, во Владимире ночь размещения в отеле в среднем обойдется в 4106 рублей, в Ульяновске – 4767, в Дивеево – 5085 рублей.
Также в рейтинге два крымских курорта – поселок Подгорное, где за ночевку попросят 2600 рублей и город Щелкино на побережье Азовского моря – 2300 рублей.
Кроме того, туристы едут на один день в Йошкар-Олу, где средний чек за суточное проживание составит 3578 рублей, в адыгейскую станицу Абадзехская – 7060 рублей, Приморско-Ахтарск и Усть-Лабинск Краснодарского края – 2967 и 3400 рублей соответственно, Дубовку Волгоградской области – 2683 рублей.
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре, выяснили ранее эксперты сервиса бронирования Твил.ру.
