Роспотребнадзор назвал запрещенные к покупке овощи

Не стоит покупать картофель с зелеными пятнами, морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, а также яблоки со скользкой кожурой и увядшую зелень. Об... РИА Новости Крым, 12.10.2025

2025-10-12T20:16

2025-10-12T20:16

2025-10-12T20:16

роспотребнадзор

торговля

совет эксперта

овощи

продукты

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Не стоит покупать картофель с зелеными пятнами, морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, а также яблоки со скользкой кожурой и увядшую зелень. Об предупреждают сотрудники Роспотребнадзора."Лучше не покупать картофель с зелеными пятнами (содержит соланин - токсичное вещество растительного происхождения – ред.), морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой, помятые или перезрелые арбузы и дыни, подмороженные или сморщенные огурцы, поврежденные томаты с прилипшей землей, ягоды с механическими повреждениями или чрезмерной влажностью, увядшую зелень", – цитирует РИА Новости пресс-службу Роспотребнадзора.В ведомстве уточнили, что плодоовощную продукцию следует покупать исключительно там, где для этого соблюдены условия хранения: хорошая вентиляция, есть холодильные камеры для скоропортящихся товаров и отдельные лотки для каждого вида продукции.Также сотрудники Роспотребнадзора призывают не употреблять продукты, вкус или запах которых изменен. Необычный цвет, черные пятна или темно-оливковые отметины могут говорить о том, что продукт заражен грибками.В пресс-службе уточнили, что к признакам, которые могут свидетельствовать о плохом качестве продукции, относятся плесень, гнилостные пятна, механические повреждения или следы химической обработки.Кроме того, если мякоть нехарактерно упругая или наоборот излишне мягкая, тоже следует насторожиться и отказаться от покупки такого товара, добавили в ведомстве, напомнив, что овощи и фрукты лучше хранить в холодильнике. Исключение составляют бананы, которые в холоде портятся.При этом некоторые продукты теряют оттенки вкуса, находясь в холодильнике, поэтому за несколько часов до употребления их стоит извлечь из него, уточнили в ведомстве.Самыми полезными овощами и фруктам все же являются местные и сезонные, напомнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что ученые НИИ сельского хозяйства Крыма создали два новых сорта сладкого перца, на подходе – перспективный образец лука репчатого и новые культуры томатов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завотделом селекции семеноводства овощных и бахчевых культур НИИСХ, старший научный сотрудник Юлия Костанчук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержкиВ Севастополе подешевели овощи и подорожало мясоКак растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками

