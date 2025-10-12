https://crimea.ria.ru/20251012/rospotrebnadzor-nazval-zapreschennye-k-pokupke-ovoschi-1150118519.html
Роспотребнадзор назвал запрещенные к покупке овощи
2025-10-12T20:16
2025-10-12T20:16
2025-10-12T20:16
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Не стоит покупать картофель с зелеными пятнами, морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, а также яблоки со скользкой кожурой и увядшую зелень. Об предупреждают сотрудники Роспотребнадзора.
"Лучше не покупать картофель с зелеными пятнами (содержит соланин - токсичное вещество растительного происхождения – ред.), морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой, помятые или перезрелые арбузы и дыни, подмороженные или сморщенные огурцы, поврежденные томаты с прилипшей землей, ягоды с механическими повреждениями или чрезмерной влажностью, увядшую зелень", – цитирует РИА Новости пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что плодоовощную продукцию следует покупать исключительно там, где для этого соблюдены условия хранения: хорошая вентиляция, есть холодильные камеры для скоропортящихся товаров и отдельные лотки для каждого вида продукции.
"Не стоит пробовать овощи и фрукты на рынках, даже если вам предлагают их предварительно ополоснуть. Чтобы удалить микроорганизмы с поверхности, необходимо тщательно мыть продукты. Особенно это касается сухофруктов – их следует не только промыть, но и вымочить в чистой воде перед употреблением", – напомнили в профильном ведомстве.
Также сотрудники Роспотребнадзора призывают не употреблять продукты, вкус или запах которых изменен. Необычный цвет, черные пятна или темно-оливковые отметины могут говорить о том, что продукт заражен грибками.
В пресс-службе уточнили, что к признакам, которые могут свидетельствовать о плохом качестве продукции, относятся плесень, гнилостные пятна, механические повреждения или следы химической обработки.
Кроме того, если мякоть нехарактерно упругая или наоборот излишне мягкая, тоже следует насторожиться и отказаться от покупки такого товара, добавили в ведомстве, напомнив, что овощи и фрукты лучше хранить в холодильнике. Исключение составляют бананы, которые в холоде портятся.
При этом некоторые продукты теряют оттенки вкуса, находясь в холодильнике, поэтому за несколько часов до употребления их стоит извлечь из него, уточнили в ведомстве.
Самыми полезными овощами и фруктам все же являются местные и сезонные, напомнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось
, что ученые НИИ сельского хозяйства Крыма создали два новых сорта сладкого перца, на подходе – перспективный образец лука репчатого и новые культуры томатов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завотделом селекции семеноводства овощных и бахчевых культур НИИСХ, старший научный сотрудник Юлия Костанчук.
