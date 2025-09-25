https://crimea.ria.ru/20250925/v-krymu-sozdayut-novye-sorta-ovoschey-chto-skoro-poyavitsya-na-prilavkakh-1149695921.html

В Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавках

25.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Ученые НИИ сельского хозяйства Крыма создали два новых сорта сладкого перца, на подходе – перспективный образец лука репчатого и новые культуры томатов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завотделом селекции семеноводства овощных и бахчевых культур НИИСХ, старший научный сотрудник Юлия Костанчук.По ее словам, к регистрации в государственной комиссии для внесения в реестр селекционных достижений готовы два новых сорта сладкого перца – "Белогорье" и "Даман". Работа над их выведением велась десять лет. Для выявления перспективных образцов исследовали более 70 образцов коллекционного материала.При этом новые сорта сладких перцев раннеспелые, а значит, подойдут для выращивания как в южной зоне, в частности в Крыму и Краснодарском крае, так и в средней полосе России, добавила она."В ближайшее время мы планируем их отправить на испытания в Московскую область, чтобы там изучить и провести экологическое испытание", – уточнила Костанчук."Белогорье" и "Даман", предназначенные для выращивания в открытом грунте, более устойчивы к вирусам, чем имеющиеся сегодня сорта, подчеркнула специалист."Это основное требование было, так как в последнее время перец очень сильно повреждается вирусами, что может принести до 80% потерь урожая от инфекций, – пояснила Костанчук. – И мы посмотрим наши перспективные образцы на засухоустойчивость и солеустойчивость, это уже дальнейшая будет работа".На вид новые сорта перцев – конусовидные плоды, которые незначительно отличаются формой и толщиной стенки мякоти, отметила она. В остальном же это привычные всем перцы для универсального использования, то есть, как для употребления в свежем виде, так и для приготовления различных салатов, лечо и фарширования, сказала Костанчук.Она подчеркнула, что перец очень полезный продукт уже потому, что занимает первое место среди овощных культур по содержанию витамина С – основного антиоксиданта в организме человека. В перце его в 10 раз больше, чем в лимоне (до 300 мг на 100 г), поэтому достаточно употреблять 100 граммов этих спелых плодов, чтобы восполнить дефицит витамина С, добавила Костанчук.Поскольку погодные условия меняются из года в год, селекционная работа продолжается, и ведется она по разным культурам, отметила специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чеснок "Укромновский" и томат "Бельбек": в Крыму выводят новые сортаЯлтинский лук - царь среди овощей: ученая назвала причину его ценностиКрым может производить в пять раз больше молока и мяса

