Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подешевели овощи и подорожало мясо - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251006/v-sevastopole-podesheveli-ovoschi-i-podorozhalo-myaso-1149988240.html
В Севастополе подешевели овощи и подорожало мясо
В Севастополе подешевели овощи и подорожало мясо - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Севастополе подешевели овощи и подорожало мясо
В Севастополе за последнюю неделю подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба. Об этом сообщает правительство РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T18:31
2025-10-06T18:05
севастополь
новости севастополя
цены в крыму
цены на яйца в крыму
цены на мясо в крыму
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120878477_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_12251f723a6741d0813be7ecc392e6b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за последнюю неделю подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба. Об этом сообщает правительство города.Незначительно подорожали куриные яйца, мясо птицы, свинина и мороженая неразделанная рыба. Рост стоимости этих продуктов обусловлен повышением отпускных цен со стороны производителей, пояснили власти. Аналогичная ситуация наблюдается с свежими помидорами и огурцами – на их стоимость повлияли колебания урожайности и сезонные факторы."В то же время торговые сети не увеличивали свою наценку на эти товары. Все изменения цен напрямую связаны с изменениями на уровне поставщиков, что подтверждается данными нашего мониторинга", – подчеркнули в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля "Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120878477_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3bd40a4f51c4885246af7c134a881706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, цены в крыму, цены на яйца в крыму, цены на мясо в крыму, экономика крыма
В Севастополе подешевели овощи и подорожало мясо

В Севастополе снижаются цены на овощи "борщевого набора" и дорожают мясо и яйца

18:31 06.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПродажа мяса на рынке
Продажа мяса на рынке - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за последнюю неделю подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба. Об этом сообщает правительство города.

"На текущей неделе зафиксировано снижение стоимости овощей "борщевого набора" – картофеля, белокочанной капусты, репчатого лука, моркови и свеклы. Это связано с сезонным увеличением предложения и стабилизацией логистических цепочек", – сказано в сообщении.

Незначительно подорожали куриные яйца, мясо птицы, свинина и мороженая неразделанная рыба. Рост стоимости этих продуктов обусловлен повышением отпускных цен со стороны производителей, пояснили власти. Аналогичная ситуация наблюдается с свежими помидорами и огурцами – на их стоимость повлияли колебания урожайности и сезонные факторы.
"В то же время торговые сети не увеличивали свою наценку на эти товары. Все изменения цен напрямую связаны с изменениями на уровне поставщиков, что подтверждается данными нашего мониторинга", – подчеркнули в пресс-службе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности
В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
 
СевастопольНовости СевастополяЦены в КрымуЦены на яйца в КрымуЦены на мясо в КрымуЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:42ВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭС
19:28Морские микробиологи Севастополя и Тайваня расширяют сотрудничество
19:10Около 200 тысяч квадратных метров жилья введено в Севастополе в 2025 году
18:56Туристы с детьми выбирают Ялту – цены на размещение
18:31В Севастополе подешевели овощи и подорожало мясо
18:10Морской транспорт Севастополя возобновил работу
17:47Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросе
17:34Поезд Москва – Симферополь меняет маршрут
17:20В Севастополе остановили катера и паромы
17:07Бензин АИ‑92 снова побил рекорд стоимости на бирже
16:48Более 100 предприятий Крыма внедряют систему наставничества для молодежи
16:21Под Алуштой обесточено три населенных пункта
16:10В Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост"
15:46Более 20 улиц в Керчи останутся без газа
15:27ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду
15:08ВТБ узнал, как молодежь выбирает банковские карты
14:49Агропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей
14:36Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла
14:20Ограничения на заправках Кубани – информация оперштаба региона
14:07Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз
Лента новостейМолния