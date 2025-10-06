https://crimea.ria.ru/20251006/v-sevastopole-podesheveli-ovoschi-i-podorozhalo-myaso-1149988240.html
В Севастополе подешевели овощи и подорожало мясо
В Севастополе подешевели овощи и подорожало мясо - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Севастополе подешевели овощи и подорожало мясо
В Севастополе за последнюю неделю подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба. Об этом сообщает правительство РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T18:31
2025-10-06T18:31
2025-10-06T18:05
севастополь
новости севастополя
цены в крыму
цены на яйца в крыму
цены на мясо в крыму
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120878477_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_12251f723a6741d0813be7ecc392e6b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за последнюю неделю подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба. Об этом сообщает правительство города.Незначительно подорожали куриные яйца, мясо птицы, свинина и мороженая неразделанная рыба. Рост стоимости этих продуктов обусловлен повышением отпускных цен со стороны производителей, пояснили власти. Аналогичная ситуация наблюдается с свежими помидорами и огурцами – на их стоимость повлияли колебания урожайности и сезонные факторы."В то же время торговые сети не увеличивали свою наценку на эти товары. Все изменения цен напрямую связаны с изменениями на уровне поставщиков, что подтверждается данными нашего мониторинга", – подчеркнули в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля "Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120878477_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3bd40a4f51c4885246af7c134a881706.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, цены в крыму, цены на яйца в крыму, цены на мясо в крыму, экономика крыма
В Севастополе подешевели овощи и подорожало мясо
В Севастополе снижаются цены на овощи "борщевого набора" и дорожают мясо и яйца
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за последнюю неделю подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба. Об этом сообщает правительство города.
"На текущей неделе зафиксировано снижение стоимости овощей "борщевого набора" – картофеля, белокочанной капусты, репчатого лука, моркови и свеклы. Это связано с сезонным увеличением предложения и стабилизацией логистических цепочек", – сказано в сообщении.
Незначительно подорожали куриные яйца, мясо птицы, свинина и мороженая неразделанная рыба. Рост стоимости этих продуктов обусловлен повышением отпускных цен со стороны производителей, пояснили власти. Аналогичная ситуация наблюдается с свежими помидорами и огурцами – на их стоимость повлияли колебания урожайности и сезонные факторы.
"В то же время торговые сети не увеличивали свою наценку на эти товары. Все изменения цен напрямую связаны с изменениями на уровне поставщиков, что подтверждается данными нашего мониторинга", – подчеркнули в пресс-службе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: