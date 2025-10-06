https://crimea.ria.ru/20251006/v-sevastopole-podesheveli-ovoschi-i-podorozhalo-myaso-1149988240.html

В Севастополе подешевели овощи и подорожало мясо

В Севастополе за последнюю неделю подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба. Об этом сообщает правительство

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за последнюю неделю подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба. Об этом сообщает правительство города.Незначительно подорожали куриные яйца, мясо птицы, свинина и мороженая неразделанная рыба. Рост стоимости этих продуктов обусловлен повышением отпускных цен со стороны производителей, пояснили власти. Аналогичная ситуация наблюдается с свежими помидорами и огурцами – на их стоимость повлияли колебания урожайности и сезонные факторы."В то же время торговые сети не увеличивали свою наценку на эти товары. Все изменения цен напрямую связаны с изменениями на уровне поставщиков, что подтверждается данными нашего мониторинга", – подчеркнули в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля "Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму

