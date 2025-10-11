Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО сожжены 18 складов с боеприпасами и имуществом Киева - РИА Новости Крым, 11.10.2025
В зоне СВО сожжены 18 складов с боеприпасами и имуществом Киева
Вооруженные силы России за минувшие заняли более выгодные рубежи и позиции, в боях уничтожив 1495 боевиков киевского режима и 18 складов с боеприпасами и... РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T14:00
2025-10-11T14:00
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_0:3:2442:1377_1920x0_80_0_0_a3ff5e713c1c2bd0124a249ebb5ad390.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие заняли более выгодные рубежи и позиции, в боях уничтожив 1495 боевиков киевского режима и 18 складов с боеприпасами и имуществом ВСУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" ослабили силы противника в Сумской области, бои велись в районах пяти населенных пунктов. На Харьковском направлении враг разбит возле Волчанска и Двуречанского. На этом участке ВСУ потеряли до 165 боевиков. Также уничтожены танк, броневик, 13 автомобилей и пять складов: один с боеприпасами и четыре с материальными средствами.Подразделения войск "Запад" обосновались на более выгодных рубежах и позициях. Украинские силы истощены возле трех сел на территории ДНР, а также под Купянском в Харьковской области."Потери противника составили до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства и десять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке за минувшие сутки.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, боевики разбиты возле пяти населенных пунктов в ДНР. Потери ВСУ насчитывают до 170 боевиков, три броневика,13 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции – РЭБ и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены три склада боеприпасов.Подразделения "Центра", которые в боях улучшили положение по переднему краю, ликвидировали свыше 525 боевиков, четыре броневика, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Украинские группировки потерпели поражение в районах семи населенных пунктов в ДНР.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разгромив боевиков киевского режима в окрестностях трех сел в Днепропетровской области и двух – в Запорожской."Противник потерял свыше 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Подразделения войск "Днепр" поразили ВСУ у двух сел на территории Запорожской области, ликвидировав до 65 боевиков. Также сожжены два автомобиля, шесть станций РЭБ и четыре склада - два с боеприпасами и два с материальными ресурсами.Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы России разбили на Украине объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.Накануне в Минобороны России озвучили шокирующие цифры: киевский режим потерял за неделю 9970 боевиков.
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
В зоне СВО сожжены 18 складов с боеприпасами и имуществом Киева

Новости СВО: суточные потери Киева достигли почти 1500 боевиков

14:00 11.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие заняли более выгодные рубежи и позиции, в боях уничтожив 1495 боевиков киевского режима и 18 складов с боеприпасами и имуществом ВСУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" ослабили силы противника в Сумской области, бои велись в районах пяти населенных пунктов. На Харьковском направлении враг разбит возле Волчанска и Двуречанского. На этом участке ВСУ потеряли до 165 боевиков. Также уничтожены танк, броневик, 13 автомобилей и пять складов: один с боеприпасами и четыре с материальными средствами.
Подразделения войск "Запад" обосновались на более выгодных рубежах и позициях. Украинские силы истощены возле трех сел на территории ДНР, а также под Купянском в Харьковской области.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства и десять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке за минувшие сутки.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, боевики разбиты возле пяти населенных пунктов в ДНР. Потери ВСУ насчитывают до 170 боевиков, три броневика,13 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции – РЭБ и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены три склада боеприпасов.
Подразделения "Центра", которые в боях улучшили положение по переднему краю, ликвидировали свыше 525 боевиков, четыре броневика, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Украинские группировки потерпели поражение в районах семи населенных пунктов в ДНР.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разгромив боевиков киевского режима в окрестностях трех сел в Днепропетровской области и двух – в Запорожской.
"Противник потерял свыше 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
Подразделения войск "Днепр" поразили ВСУ у двух сел на территории Запорожской области, ликвидировав до 65 боевиков. Также сожжены два автомобиля, шесть станций РЭБ и четыре склада - два с боеприпасами и два с материальными ресурсами.
Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы России разбили на Украине объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Накануне в Минобороны России озвучили шокирующие цифры: киевский режим потерял за неделю 9970 боевиков.
