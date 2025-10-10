https://crimea.ria.ru/20251010/putin-anonsiroval-poyavlenie-novogo-oruzhiya-u-rossii-1150108896.html
Путин анонсировал появление нового оружия у России
Путин анонсировал появление нового оружия у России
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В России успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.Путин добавил, что в РФ новизна и современность средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и это направление активно развивается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
