Путин анонсировал появление нового оружия у России

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В России успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.Путин добавил, что в РФ новизна и современность средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и это направление активно развивается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

