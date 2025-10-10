Рейтинг@Mail.ru
Путин анонсировал появление нового оружия у России - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Путин анонсировал появление нового оружия у России
Путин анонсировал появление нового оружия у России - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Путин анонсировал появление нового оружия у России
В России успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В России успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.Путин добавил, что в РФ новизна и современность средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и это направление активно развивается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин анонсировал появление нового оружия у России

16:16 10.10.2025
 
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе. - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В России успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.
"Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно", - сказал российский лидер.
Путин добавил, что в РФ новизна и современность средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и это направление активно развивается.
Путин озвучил ответ России на возможную передачу Tomahawk Украине
 
Оружие Владимир Путин (политик) Новости Таджикистан Россия
 
