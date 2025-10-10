Массированный удар "Кинжалами" по Украине – что уничтожено
"Кинжалы" массированным ударом поразили на Украине объекты энергетики
12:40 10.10.2025 (обновлено: 12:52 10.10.2025)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Массированный удар нанесен Вооруженными силами России по объектам энергетики на Украине. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака стала ответом на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты.
"Все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны.
Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко. Громко было также в подконтрольной Украине Херсонской области, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.
Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, взрывы на объектах критической инфраструктуры произошли утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции.
В "Укрэнерго" уточнили, что в результате массированной атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.