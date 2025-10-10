https://crimea.ria.ru/20251010/massirovannyy-udar-kinzhalami-po-ukraine--chto-unichtozheno-1150102397.html

Массированный удар "Кинжалами" по Украине – что уничтожено

Массированный удар нанесен Вооруженными силами России по объектам энергетики на Украине. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.

министерство обороны рф

новости сво

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

удары по украине

взрыв

энергосистема украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Массированный удар нанесен Вооруженными силами России по объектам энергетики на Украине. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака стала ответом на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России.В военном ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты. "Все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны.Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко. Громко было также в подконтрольной Украине Херсонской области, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, взрывы на объектах критической инфраструктуры произошли утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции.В "Укрэнерго" уточнили, что в результате массированной атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

