Массированный удар "Кинжалами" по Украине – что уничтожено - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Массированный удар "Кинжалами" по Украине – что уничтожено
Массированный удар "Кинжалами" по Украине – что уничтожено - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Массированный удар "Кинжалами" по Украине – что уничтожено
Массированный удар нанесен Вооруженными силами России по объектам энергетики на Украине. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Массированный удар нанесен Вооруженными силами России по объектам энергетики на Украине. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака стала ответом на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России.В военном ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты. "Все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны.Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко. Громко было также в подконтрольной Украине Херсонской области, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, взрывы на объектах критической инфраструктуры произошли утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции.В "Укрэнерго" уточнили, что в результате массированной атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.
РИА Новости Крым
Новости
министерство обороны рф, новости сво, гиперзвуковые ракеты "кинжал", удары по украине, взрыв, энергосистема украины
Массированный удар "Кинжалами" по Украине – что уничтожено

"Кинжалы" массированным ударом поразили на Украине объекты энергетики

12:40 10.10.2025 (обновлено: 12:52 10.10.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Массированный удар нанесен Вооруженными силами России по объектам энергетики на Украине. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака стала ответом на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты.
"Все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны.
Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко. Громко было также в подконтрольной Украине Херсонской области, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.
Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, взрывы на объектах критической инфраструктуры произошли утром в пятницу на всей территории Украины. В Запорожье перекрыта плотина Днепропетровской гидроэлектростанции.
В "Укрэнерго" уточнили, что в результате массированной атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.
