На Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 11.10.2025
На Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура
На Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 11.10.2025
На Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура
Вооруженные силы России разбили на Украине объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T13:00
2025-10-11T13:00
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
удары по украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили на Украине объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией."Нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - сказано в сводке за 11 октября.Ранее в субботу украинские власти сообщали о серии мощных взрывов в Одесской, Черниговской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях. Заявлялось о поражении критической инфраструктуры и отключениях электроэнергии. Под массированным ударом оказалась и Харьковская область. В регионе вспыхнули крупные пожары. Удары пришлись по городу Чугуев.Как заявили в Минобороны России, массированный удар с применением "Кинжалов" был нанесен по энергетике Украины в ответ на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России.
На Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура

Армия России поразила объекты энергетики и транспортной инфраструктуры на Украине

13:00 11.10.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили на Украине объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - сказано в сводке за 11 октября.
Ранее в субботу украинские власти сообщали о серии мощных взрывов в Одесской, Черниговской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях. Заявлялось о поражении критической инфраструктуры и отключениях электроэнергии. Под массированным ударом оказалась и Харьковская область. В регионе вспыхнули крупные пожары. Удары пришлись по городу Чугуев.
Как заявили в Минобороны России, массированный удар с применением "Кинжалов" был нанесен по энергетике Украины в ответ на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России.
