На Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура

На Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура

2025-10-11T13:00

2025-10-11T13:00

2025-10-11T13:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили на Украине объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией."Нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - сказано в сводке за 11 октября.Ранее в субботу украинские власти сообщали о серии мощных взрывов в Одесской, Черниговской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях. Заявлялось о поражении критической инфраструктуры и отключениях электроэнергии. Под массированным ударом оказалась и Харьковская область. В регионе вспыхнули крупные пожары. Удары пришлись по городу Чугуев.Как заявили в Минобороны России, массированный удар с применением "Кинжалов" был нанесен по энергетике Украины в ответ на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

