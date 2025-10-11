Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сын пропил золотые украшения матери - РИА Новости Крым, 11.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251011/v-krymu-syn-propil-zolotye-ukrasheniya-materi-1150120021.html
В Крыму сын пропил золотые украшения матери
В Крыму сын пропил золотые украшения матери - РИА Новости Крым, 11.10.2025
В Крыму сын пропил золотые украшения матери
37-летний житель Сакского района Крыма похитил у матери золотые цепочки и сдал их в ломбард, чтобы на вырученные деньги приобрести себе спиртные напитки. Об... РИА Новости Крым, 11.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 37-летний житель Сакского района Крыма похитил у матери золотые цепочки и сдал их в ломбард, чтобы на вырученные деньги приобрести себе спиртные напитки. Об этом сообщили в республиканском МВД.55-летняя потерпевшая сообщила, что из дома пропали сломанные золотые цепочки. Она предположила причастность к краже драгоценностей собственного 37-летнего сына. Злоумышленника задержали и поместили под стражу. Сумма ущерба составила свыше 23 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее 28-летняя москвичка, познакомившись на пляже в Симеизе с местным жителем, лишилась золотых украшений - кавалер снял их со спящей женщины.
В Крыму сын пропил золотые украшения матери

В Сакском районе Крыма сын украл и пропил золото матери

13:39 11.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 37-летний житель Сакского района Крыма похитил у матери золотые цепочки и сдал их в ломбард, чтобы на вырученные деньги приобрести себе спиртные напитки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
55-летняя потерпевшая сообщила, что из дома пропали сломанные золотые цепочки. Она предположила причастность к краже драгоценностей собственного 37-летнего сына.
"Сотрудниками полиции установлена причастность мужчины к хищению. Подозреваемый нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и ранее уже был судим за аналогичное преступление. Под тяжестью собранных доказательств он признал, что похитил цепочки и сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил на спиртное", - говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали и поместили под стражу. Сумма ущерба составила свыше 23 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее 28-летняя москвичка, познакомившись на пляже в Симеизе с местным жителем, лишилась золотых украшений - кавалер снял их со спящей женщины.
