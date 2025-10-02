https://crimea.ria.ru/20251002/dvoe-sevastopoltsev-poluchili-ugolovku-za-krazhu-shesti-meshkov-yablok-1149907617.html

Два севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблок

02.10.2025

Два севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблок

Двое жителей Севастополя в возрасте 41 года и 24 лет пытались вывезти из чужого сада 183 килограмма яблок, но были задержаны. В отношении злоумышленников... РИА Новости Крым, 02.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя в возрасте 41 года и 24 лет пытались вывезти из чужого сада 183 килограмма яблок, но были задержаны. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба полиции региона.Как рассказали в ведомстве, подозреваемые всего за два часа собрали шесть мешков яблок общим весом 183 килограмма, загрузили в машину и попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками собственной безопасности фирмы, которые и вызвали полицию.Ранее в Феодосии мужчина украл с прилавка мясного лабаза на рынке 14 килограммов свинины и был задержан по горячим следам. А в Севастополе росгвардейцы приняли участие в погоне за рецидивистом, который украл из супермаркета дорогой алкоголь, французские десерты и деликатесные продукты и пытался убежать от сотрудников магазина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золотоВ Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиковЖитель Судака украл спецтехнику на 7,7 миллиона рублей

