Рейтинг@Mail.ru
Два севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблок - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/dvoe-sevastopoltsev-poluchili-ugolovku-za-krazhu-shesti-meshkov-yablok-1149907617.html
Два севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблок
Два севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблок - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Два севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблок
Двое жителей Севастополя в возрасте 41 года и 24 лет пытались вывезти из чужого сада 183 килограмма яблок, но были задержаны. В отношении злоумышленников... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T11:37
2025-10-02T11:59
севастополь
новости севастополя
происшествия
кража
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138810202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fa5bab7314cc6c505cc5ba0a6342709.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя в возрасте 41 года и 24 лет пытались вывезти из чужого сада 183 килограмма яблок, но были задержаны. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба полиции региона.Как рассказали в ведомстве, подозреваемые всего за два часа собрали шесть мешков яблок общим весом 183 килограмма, загрузили в машину и попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками собственной безопасности фирмы, которые и вызвали полицию.Ранее в Феодосии мужчина украл с прилавка мясного лабаза на рынке 14 килограммов свинины и был задержан по горячим следам. А в Севастополе росгвардейцы приняли участие в погоне за рецидивистом, который украл из супермаркета дорогой алкоголь, французские десерты и деликатесные продукты и пытался убежать от сотрудников магазина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золотоВ Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиковЖитель Судака украл спецтехнику на 7,7 миллиона рублей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138810202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b799fecd61506cdcc21bae02b2f634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, происшествия, кража, уголовный кодекс
Два севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблок

Двое севастопольцев украли из сада 183 кг яблок – возбуждено уголовное дело

11:37 02.10.2025 (обновлено: 11:59 02.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДикая яблоня
Дикая яблоня - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя в возрасте 41 года и 24 лет пытались вывезти из чужого сада 183 килограмма яблок, но были задержаны. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба полиции региона.
Как рассказали в ведомстве, подозреваемые всего за два часа собрали шесть мешков яблок общим весом 183 килограмма, загрузили в машину и попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками собственной безопасности фирмы, которые и вызвали полицию.

"В отношении неудавшихся "предпринимателей" следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Яблоки возвращены владельцу", – сказано в сообщении.

Ранее в Феодосии мужчина украл с прилавка мясного лабаза на рынке 14 килограммов свинины и был задержан по горячим следам. А в Севастополе росгвардейцы приняли участие в погоне за рецидивистом, который украл из супермаркета дорогой алкоголь, французские десерты и деликатесные продукты и пытался убежать от сотрудников магазина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото
В Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков
Житель Судака украл спецтехнику на 7,7 миллиона рублей
 
СевастопольНовости СевастополяПроисшествияКражаУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:12Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории
13:55146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"
13:3912 лет за шпионаж: украинца осудили за "слив" данных об армии России
13:23Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск
13:06Крупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев
12:52В Феодосии проведут учебные стрельбы – когда будет громко в городе
12:40В России появятся новые дорожные знаки
12:22В Крыму заштормит
12:10На Кубани ребенок провалился в глубокую яму - нашли только утром
11:55Кремль прокомментировал возможную передачу Киеву разведданных и Tomahawk
11:37Два севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблок
11:19В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев
11:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
10:55В Крыму объявлено экстренное предупреждение
10:41"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы
10:34"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день
10:25В ВТБ рассказали, как защитить свои биометрические данные от мошенников
10:18Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова начала расти очередь
10:12Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым
10:04Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
Лента новостейМолния