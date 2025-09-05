Рейтинг@Mail.ru
В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото

В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото



СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. 28-летняя москвичка, познакомившись на пляже в Симеизе с местным жителем, лишилась золотых украшений - кавалер снял их со спящей женщины. Раскрыли кражу ялтинские полицейские, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.В дежурной части отдела полиции москвичка рассказала, что во время отдыха на пляже она уснула, а после пробуждения обнаружила пропажу золотого браслета и двух колец, которые были на ней. Общая стоимость украшений - около 150 тысяч рублей.Правоохранители установили, что курортница познакомилась на пляже с 27-летним местным жителем, они вместе распивали спиртные напитки. Золото мужчина планировал продать, однако был задержан сотрудниками полиции, которые вернули похищенное владелице, уточнили в ведомстве.На данный момент крымчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, против него возбуждено уголовное дело о краже.Ранее в Евпатории задержали криминальную пару за кражи вещей с пляжей, ущерб составил 260 тысяч рублей.


В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото

В Крыму со спящей туристки из Москвы сняли ювелирные украшения на 150 тысяч рублей

09:48 05.09.2025 (обновлено: 10:50 05.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев




СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. 28-летняя москвичка, познакомившись на пляже в Симеизе с местным жителем, лишилась золотых украшений - кавалер снял их со спящей женщины. Раскрыли кражу ялтинские полицейские, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
В дежурной части отдела полиции москвичка рассказала, что во время отдыха на пляже она уснула, а после пробуждения обнаружила пропажу золотого браслета и двух колец, которые были на ней. Общая стоимость украшений - около 150 тысяч рублей.
Правоохранители установили, что курортница познакомилась на пляже с 27-летним местным жителем, они вместе распивали спиртные напитки.

"Злоумышленник приметил на женщине золотые украшения и, воспользовавшись ситуацией, когда женщина уснула, аккуратно, не привлекая постороннего внимания, снял все украшения и скрылся с места преступления, не планируя дальнейшее общение", - рассказали подробности инцидента правоохранители.

© МВД по Республике КрымВ Ялте со спящей туристки из Москвы сняли ювелирные украшения на 150 тысяч рублей
В Ялте со спящей туристки из Москвы сняли ювелирные украшения на 150 тысяч рублей
© МВД по Республике Крым
В Ялте со спящей туристки из Москвы сняли ювелирные украшения на 150 тысяч рублей
Золото мужчина планировал продать, однако был задержан сотрудниками полиции, которые вернули похищенное владелице, уточнили в ведомстве.
На данный момент крымчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, против него возбуждено уголовное дело о краже.
Ранее в Евпатории задержали криминальную пару за кражи вещей с пляжей, ущерб составил 260 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей
Горничную в Ялте подозревают в краже денег и украшений на 550 тысяч
Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров
 
