В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. 28-летняя москвичка, познакомившись на пляже в Симеизе с местным жителем, лишилась золотых украшений - кавалер снял их со спящей женщины. Раскрыли кражу ялтинские полицейские, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.В дежурной части отдела полиции москвичка рассказала, что во время отдыха на пляже она уснула, а после пробуждения обнаружила пропажу золотого браслета и двух колец, которые были на ней. Общая стоимость украшений - около 150 тысяч рублей.Правоохранители установили, что курортница познакомилась на пляже с 27-летним местным жителем, они вместе распивали спиртные напитки. Золото мужчина планировал продать, однако был задержан сотрудниками полиции, которые вернули похищенное владелице, уточнили в ведомстве.На данный момент крымчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, против него возбуждено уголовное дело о краже.Ранее в Евпатории задержали криминальную пару за кражи вещей с пляжей, ущерб составил 260 тысяч рублей.
"Злоумышленник приметил на женщине золотые украшения и, воспользовавшись ситуацией, когда женщина уснула, аккуратно, не привлекая постороннего внимания, снял все украшения и скрылся с места преступления, не планируя дальнейшее общение", - рассказали подробности инцидента правоохранители.
