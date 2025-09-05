https://crimea.ria.ru/20250905/v-simeize-na-plyazhe-so-spyaschey-moskvichki-snyali-vse-zoloto-1149230195.html

В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото

В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. 28-летняя москвичка, познакомившись на пляже в Симеизе с местным жителем, лишилась золотых украшений - кавалер снял их со спящей женщины. Раскрыли кражу ялтинские полицейские, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.В дежурной части отдела полиции москвичка рассказала, что во время отдыха на пляже она уснула, а после пробуждения обнаружила пропажу золотого браслета и двух колец, которые были на ней. Общая стоимость украшений - около 150 тысяч рублей.Правоохранители установили, что курортница познакомилась на пляже с 27-летним местным жителем, они вместе распивали спиртные напитки. Золото мужчина планировал продать, однако был задержан сотрудниками полиции, которые вернули похищенное владелице, уточнили в ведомстве.На данный момент крымчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, против него возбуждено уголовное дело о краже.Ранее в Евпатории задержали криминальную пару за кражи вещей с пляжей, ущерб составил 260 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублейГорничную в Ялте подозревают в краже денег и украшений на 550 тысячКак в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров

