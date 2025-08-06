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В Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков
В Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков
В Севастополе ранее неоднократно судимого мужчину подозревают в краже семейных реликвий родственника фронтовиков, а именно – орденов, медалей и двух кортиков... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T14:07
2025-08-06T14:07
севастополь
новости севастополя
происшествия
ирина волк
великая отечественная война
награды
кража
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе ранее неоднократно судимого мужчину подозревают в краже семейных реликвий родственника фронтовиков, а именно – орденов, медалей и двух кортиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По предварительной информации правоохранителей установлено, что в ночное время злоумышленник через открытую дверь зашел в квартиру на первом этаже, где спал хозяин.Среди наград – два ордена Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, медали "За оборону Севастополя", "За оборону Одессы", "За оборону Кавказа" и "За боевые заслуги", перечислила представитель МВД.Правоохранители установили, что мать злоумышленника ухаживает за хозяином обворованной квартиры. Похищенное мужчина сбыл в ближайший антикварный магазин, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Ордена, медали, кортики и мобильный телефон изъяты и возвращены законным владельцам, подчеркнули в МВД РФ.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Кроме того, дознавателем возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о квалификации действий скупщика как незаконного приобретения государственных наград, добавила Ирина Волк.Ранее сообщалось, что 33-летний житель Керчи задержан по подозрению в краже медалей участника Великой Отечественной войны из соседской квартиры. Об исчезновении ценных вещей из квартиры свекра сообщила его невестка. Среди украденного оказались медали, которыми был награжден отец ее родственника, парадный морской китель и два кортика. Подозреваемого установили и задержали по горячим следам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вор-домушник украл награды ветеранаВ Севастополе будут судить мужчину за ограбление храмаВ Крыму домушник вынес из чужого дома часы за полмиллиона и деньги
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, происшествия, ирина волк, великая отечественная война, награды, кража
В Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков

В Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков и продал их

14:07 06.08.2025
 
© Telegram-канал Ирина ВолкВ Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков и продал их
В Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков и продал их
© Telegram-канал Ирина Волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе ранее неоднократно судимого мужчину подозревают в краже семейных реликвий родственника фронтовиков, а именно – орденов, медалей и двух кортиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительной информации правоохранителей установлено, что в ночное время злоумышленник через открытую дверь зашел в квартиру на первом этаже, где спал хозяин.
"Фигурант похитил мобильный телефон и семейные реликвии, которые оставили фронтовики – отец и тесть потерпевшего. Это ордена, медали и два кортика", – сказано в сообщении.
Среди наград – два ордена Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, медали "За оборону Севастополя", "За оборону Одессы", "За оборону Кавказа" и "За боевые заслуги", перечислила представитель МВД.
Правоохранители установили, что мать злоумышленника ухаживает за хозяином обворованной квартиры. Похищенное мужчина сбыл в ближайший антикварный магазин, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Ордена, медали, кортики и мобильный телефон изъяты и возвращены законным владельцам, подчеркнули в МВД РФ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Кроме того, дознавателем возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о квалификации действий скупщика как незаконного приобретения государственных наград, добавила Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что 33-летний житель Керчи задержан по подозрению в краже медалей участника Великой Отечественной войны из соседской квартиры. Об исчезновении ценных вещей из квартиры свекра сообщила его невестка. Среди украденного оказались медали, которыми был награжден отец ее родственника, парадный морской китель и два кортика. Подозреваемого установили и задержали по горячим следам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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