Сибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20251009/sibiryak-sam-sebe-isportil-novosele-v-sevastopole-1150070242.html
Сибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе
Сибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Сибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе
Житель Ханты-Мансийска переехал жиль в Севастополь и планировал перевезти семью, но попался на краже прицепа. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Житель Ханты-Мансийска переехал жиль в Севастополь и планировал перевезти семью, но попался на краже прицепа. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, 56-летний мужчина купил квартиру в городе-герое и начал делать ремонт. Прогуливаясь по городу, он увидел автомобильный прицеп, который, как ему показалось, бесхозный. Находку доставил на участок к своему товарищу и соврал, что купил прицеп "за копейки".Похитителя быстро вычислили. Сибиряк признал вину, прицеп вернули хозяину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в СевастополеДва севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблокВ Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото
Сибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе

Житель Ханты-Мансийска переехал в Севастополь и попался на краже

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Житель Ханты-Мансийска переехал жиль в Севастополь и планировал перевезти семью, но попался на краже прицепа. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, 56-летний мужчина купил квартиру в городе-герое и начал делать ремонт. Прогуливаясь по городу, он увидел автомобильный прицеп, который, как ему показалось, бесхозный. Находку доставил на участок к своему товарищу и соврал, что купил прицеп "за копейки".
"Оказалось, у прицепа есть хозяин – 51-летний севастополец, который просто давно им не пользовался. Вернувшись к месту стоянки и не обнаружив свое имущество на 25 тысяч рублей, мужчина сразу позвонил в полицию", – рассказали в полиции.
Похитителя быстро вычислили. Сибиряк признал вину, прицеп вернули хозяину.
