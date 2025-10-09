https://crimea.ria.ru/20251009/sibiryak-sam-sebe-isportil-novosele-v-sevastopole-1150070242.html

Сибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе

Сибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Сибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе

Житель Ханты-Мансийска переехал жиль в Севастополь и планировал перевезти семью, но попался на краже прицепа. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T11:59

2025-10-09T11:59

2025-10-09T11:52

севастополь

кража

умвд россии по севастополю

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad1af52a054699fb7c8b662bc019c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Житель Ханты-Мансийска переехал жиль в Севастополь и планировал перевезти семью, но попался на краже прицепа. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, 56-летний мужчина купил квартиру в городе-герое и начал делать ремонт. Прогуливаясь по городу, он увидел автомобильный прицеп, который, как ему показалось, бесхозный. Находку доставил на участок к своему товарищу и соврал, что купил прицеп "за копейки".Похитителя быстро вычислили. Сибиряк признал вину, прицеп вернули хозяину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в СевастополеДва севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблокВ Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, кража, умвд россии по севастополю, новости севастополя