https://crimea.ria.ru/20250602/obmanul-rodnyu-na-million-zhitel-kubani-instseniroval-ograblenie-avto-1146882946.html

Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто

Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто

34-летний житель Краснодара инсценировал ограбление собственного автомобиля, чтобы присвоить драгоценности родственников на 1,1 млн рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T21:57

2025-06-02T21:57

2025-06-02T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. 34-летний житель Краснодара инсценировал ограбление собственного автомобиля, чтобы присвоить драгоценности родственников на 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.По данным полиции, мужчина получил от родственников деньги и ювелирные украшения для передачи знакомым, но решил присвоить все себе и инсценировал ограбление собственной машины.После мужчина заявил в полицию о похищении денег и золота на общую сумму более 1,1 млн рублей. Теперь за заведомо ложный донос злоумышленник может лишиться свободы на срок до шести лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублейУбийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестяВ Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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