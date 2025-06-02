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Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто
Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто
34-летний житель Краснодара инсценировал ограбление собственного автомобиля, чтобы присвоить драгоценности родственников на 1,1 млн рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T21:57
2025-06-02T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. 34-летний житель Краснодара инсценировал ограбление собственного автомобиля, чтобы присвоить драгоценности родственников на 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.По данным полиции, мужчина получил от родственников деньги и ювелирные украшения для передачи знакомым, но решил присвоить все себе и инсценировал ограбление собственной машины.После мужчина заявил в полицию о похищении денег и золота на общую сумму более 1,1 млн рублей. Теперь за заведомо ложный донос злоумышленник может лишиться свободы на срок до шести лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублейУбийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестяВ Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей
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краснодар, краснодарский край, кубань, мвд по краснодарскому краю, происшествия, новости, общество
Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто

Житель Кубани инсценировал ограбление своего авто и присвоил драгоценности родственников

21:57 02.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМужчина имитирует вскрытие автомобиля
Мужчина имитирует вскрытие автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. 34-летний житель Краснодара инсценировал ограбление собственного автомобиля, чтобы присвоить драгоценности родственников на 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
По данным полиции, мужчина получил от родственников деньги и ювелирные украшения для передачи знакомым, но решил присвоить все себе и инсценировал ограбление собственной машины.
"Мужчина оставил машину на обочине трассы в поселке Заветный и остался на ночь в близлежащей гостинице. Затем по его просьбе знакомый подъехал к автомобилю, разбил боковое стекло и забрал якобы "ценную" сумку, которая уже была пуста", - раскрыли схему преступления правоохранители.
После мужчина заявил в полицию о похищении денег и золота на общую сумму более 1,1 млн рублей. Теперь за заведомо ложный донос злоумышленник может лишиться свободы на срок до шести лет.
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