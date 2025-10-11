https://crimea.ria.ru/20251011/razgovor-zelenskogo-s-trampom-i-mazut-na-plyazhakh-sevastopolya--glavnoe-1150125024.html

Разговор Зеленского с Трампом и мазут на пляжах Севастополя – главное

2025-10-11

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Главком ВСУ обозначил самые сложные для Украины направления в зоне СВО. Владимир Зеленский сообщил о "продуктивном" разговоре с президентом США Дональдом Трампом об усилении ПВО. В России в ноябре повысят пенсии четырем категориям граждан. В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала. На нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазута.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Главком ВСУ признал сложное положение украинской армииГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложное положение украинской армии на фронте и перечислил самые опасные для Киева направления в зоне проведения спецоперации."Оперативная ситуация на фронте остается сложной. ВСУ сосредотачивают основные усилия на сдерживании и стабилизации обстановки на лиманском, покровском, добропольском, новопавловском направлениях", - написал он в Telegram.Зеленский поговорил с ТрампомГлава киевского режима Владимир Зеленский переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. ... Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - сообщил он.В России повысят пенсии некоторым категориям гражданПенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли за ноябрь получат повышенные пенсии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин."С ноября 2025 года Социальный фонд России проводит плановый перерасчет пенсионных выплат. Корректировка коснется нескольких категорий граждан: пожилых, которым исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, летных экипажей гражданской авиации, работников угольной отрасли. Все изменения происходят автоматически на основании данных, уже имеющихся в СФР, без необходимости личных обращений, что исключает задержки и ошибки при начислении", - сказал он.В Крыму обвалилась скала в гроте на тропе ГолицынаВ поселке Новый Свет в Крыму обвалилась скала на тропе Голицына."В связи с сильным ливневым дождем на эколого-просветительском маршруте "Тропа Голицына" в гроте произошел обвал скалы, в результате чего движение по маршруту затруднено и небезопасно", - предупредили в минприроды Крыма.Мазут нашли на пляжах в СевастополеВ Севастополе на нескольких пляжах Северной стороны города выявлены точечные пятна мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, уточнив, что о массовом загрязнении побережья речи нет."Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей. Помощь волонтеров не требуется", - написал он в Telegram.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

главное за день, новости крыма, общество, в мире, новости