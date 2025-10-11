Рейтинг@Mail.ru
Разговор Зеленского с Трампом и мазут на пляжах Севастополя – главное - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Разговор Зеленского с Трампом и мазут на пляжах Севастополя – главное
Разговор Зеленского с Трампом и мазут на пляжах Севастополя – главное - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Разговор Зеленского с Трампом и мазут на пляжах Севастополя – главное
Главком ВСУ обозначил самые сложные для Украины направления в зоне СВО. Владимир Зеленский сообщил о "продуктивном" разговоре с президентом США Дональдом... РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T21:33
2025-10-11T19:17
главное за день
новости крыма
общество
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Главком ВСУ обозначил самые сложные для Украины направления в зоне СВО. Владимир Зеленский сообщил о "продуктивном" разговоре с президентом США Дональдом Трампом об усилении ПВО. В России в ноябре повысят пенсии четырем категориям граждан. В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала. На нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазута.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Главком ВСУ признал сложное положение украинской армииГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложное положение украинской армии на фронте и перечислил самые опасные для Киева направления в зоне проведения спецоперации."Оперативная ситуация на фронте остается сложной. ВСУ сосредотачивают основные усилия на сдерживании и стабилизации обстановки на лиманском, покровском, добропольском, новопавловском направлениях", - написал он в Telegram.Зеленский поговорил с ТрампомГлава киевского режима Владимир Зеленский переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. ... Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - сообщил он.В России повысят пенсии некоторым категориям гражданПенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли за ноябрь получат повышенные пенсии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин."С ноября 2025 года Социальный фонд России проводит плановый перерасчет пенсионных выплат. Корректировка коснется нескольких категорий граждан: пожилых, которым исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, летных экипажей гражданской авиации, работников угольной отрасли. Все изменения происходят автоматически на основании данных, уже имеющихся в СФР, без необходимости личных обращений, что исключает задержки и ошибки при начислении", - сказал он.В Крыму обвалилась скала в гроте на тропе ГолицынаВ поселке Новый Свет в Крыму обвалилась скала на тропе Голицына."В связи с сильным ливневым дождем на эколого-просветительском маршруте "Тропа Голицына" в гроте произошел обвал скалы, в результате чего движение по маршруту затруднено и небезопасно", - предупредили в минприроды Крыма.Мазут нашли на пляжах в СевастополеВ Севастополе на нескольких пляжах Северной стороны города выявлены точечные пятна мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, уточнив, что о массовом загрязнении побережья речи нет."Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей. Помощь волонтеров не требуется", - написал он в Telegram.
Новости
главное за день, новости крыма, общество, в мире, новости
Разговор Зеленского с Трампом и мазут на пляжах Севастополя – главное

Разговор Зеленского с Трампом и пятна мазута на пляжах в Севастополе – главное за день

21:33 11.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Главком ВСУ обозначил самые сложные для Украины направления в зоне СВО. Владимир Зеленский сообщил о "продуктивном" разговоре с президентом США Дональдом Трампом об усилении ПВО. В России в ноябре повысят пенсии четырем категориям граждан. В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала. На нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазута.
О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.

Главком ВСУ признал сложное положение украинской армии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложное положение украинской армии на фронте и перечислил самые опасные для Киева направления в зоне проведения спецоперации.
"Оперативная ситуация на фронте остается сложной. ВСУ сосредотачивают основные усилия на сдерживании и стабилизации обстановки на лиманском, покровском, добропольском, новопавловском направлениях", - написал он в Telegram.
Зеленский поговорил с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. ... Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - сообщил он.
В России повысят пенсии некоторым категориям граждан

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли за ноябрь получат повышенные пенсии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
"С ноября 2025 года Социальный фонд России проводит плановый перерасчет пенсионных выплат. Корректировка коснется нескольких категорий граждан: пожилых, которым исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, летных экипажей гражданской авиации, работников угольной отрасли. Все изменения происходят автоматически на основании данных, уже имеющихся в СФР, без необходимости личных обращений, что исключает задержки и ошибки при начислении", - сказал он.
В Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына

В поселке Новый Свет в Крыму обвалилась скала на тропе Голицына.
"В связи с сильным ливневым дождем на эколого-просветительском маршруте "Тропа Голицына" в гроте произошел обвал скалы, в результате чего движение по маршруту затруднено и небезопасно", - предупредили в минприроды Крыма.
Мазут нашли на пляжах в Севастополе

В Севастополе на нескольких пляжах Северной стороны города выявлены точечные пятна мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, уточнив, что о массовом загрязнении побережья речи нет.
"Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей. Помощь волонтеров не требуется", - написал он в Telegram.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Главное за деньНовости КрымаОбществоВ миреНовости
 
