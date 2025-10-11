https://crimea.ria.ru/20251011/v-grote-na-trope-golitsyna-v-krymu-obvalilas-skala-1150121599.html
В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала
В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала - РИА Новости Крым, 11.10.2025
В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала
В поселке Новый Свет в Крыму обвалилась скала на тропе Голицына. Об этом сообщили в минприроды республики. РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T14:44
2025-10-11T14:44
2025-10-11T14:58
крым
новый свет
происшествия
природа
минприроды крыма
горы
горы крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150121746_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ccfc8cea041b0154cec752f1ada63d71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В поселке Новый Свет в Крыму обвалилась скала на тропе Голицына. Об этом сообщили в минприроды республики.Отмечается, что обвал произошел в гроте.В минприроды добавили, что на данный момент проход к гроту закрыт. Специалисты проводят оценку и работы по устранению последствий. В профильном ведомстве рекомендовали гостям и жителям Крыма отказаться от посещения данного участка маршрута до полного восстановления безопасности. Ливни обрушились на Крым в пятницу. На территории всего полуострова и в Севастополе действует экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
новый свет
горы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150121746_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f9d535055c6359c546c5c63b5cc5f34e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новый свет, происшествия, природа, минприроды крыма, горы, горы крыма, новости крыма
В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала
В Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына
14:44 11.10.2025 (обновлено: 14:58 11.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В поселке Новый Свет в Крыму обвалилась скала на тропе Голицына. Об этом сообщили в минприроды республики.
Отмечается, что обвал произошел в гроте.
"В связи с сильным ливневым дождем на эколого-просветительском маршруте "Тропа Голицына" в гроте произошел обвал скалы, в результате чего движение по маршруту затруднено и небезопасно", - предупредили в ведомстве.
В минприроды добавили, что на данный момент проход к гроту закрыт. Специалисты проводят оценку и работы по устранению последствий.
В профильном ведомстве рекомендовали гостям и жителям Крыма отказаться от посещения данного участка маршрута до полного восстановления безопасности.
Ливни обрушились на Крым в пятницу. На территории всего полуострова и в Севастополе действует экстренное предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.