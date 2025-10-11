Рейтинг@Mail.ru
В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала - РИА Новости Крым, 11.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251011/v-grote-na-trope-golitsyna-v-krymu-obvalilas-skala-1150121599.html
В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала
В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала - РИА Новости Крым, 11.10.2025
В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала
В поселке Новый Свет в Крыму обвалилась скала на тропе Голицына. Об этом сообщили в минприроды республики. РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T14:44
2025-10-11T14:58
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150121746_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ccfc8cea041b0154cec752f1ada63d71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В поселке Новый Свет в Крыму обвалилась скала на тропе Голицына. Об этом сообщили в минприроды республики.Отмечается, что обвал произошел в гроте.В минприроды добавили, что на данный момент проход к гроту закрыт. Специалисты проводят оценку и работы по устранению последствий. В профильном ведомстве рекомендовали гостям и жителям Крыма отказаться от посещения данного участка маршрута до полного восстановления безопасности. Ливни обрушились на Крым в пятницу. На территории всего полуострова и в Севастополе действует экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
true
В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала

В Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына

14:44 11.10.2025 (обновлено: 14:58 11.10.2025)
 
В Новом Свете в Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына
В Новом Свете в Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В поселке Новый Свет в Крыму обвалилась скала на тропе Голицына. Об этом сообщили в минприроды республики.
Отмечается, что обвал произошел в гроте.
В Новом Свете в Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына
В Новом Свете в Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына
В Новом Свете в Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына
"В связи с сильным ливневым дождем на эколого-просветительском маршруте "Тропа Голицына" в гроте произошел обвал скалы, в результате чего движение по маршруту затруднено и небезопасно", - предупредили в ведомстве.
В минприроды добавили, что на данный момент проход к гроту закрыт. Специалисты проводят оценку и работы по устранению последствий.
В Новом Свете в Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына
В Новом Свете в Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына
В Новом Свете в Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына
В профильном ведомстве рекомендовали гостям и жителям Крыма отказаться от посещения данного участка маршрута до полного восстановления безопасности.
Ливни обрушились на Крым в пятницу. На территории всего полуострова и в Севастополе действует экстренное предупреждение.
В Новом Свете в Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына
В Новом Свете в Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына
В Новом Свете в Крыму обвалилась скала в гроте на тропе Голицына
