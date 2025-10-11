https://crimea.ria.ru/20251011/v-sevastopole-obnaruzhen-mazut-na-plyazhakh--1150121022.html

На нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазута

На нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазута - РИА Новости Крым, 11.10.2025

На нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазута

В Севастополе на нескольких пляжах Северной стороны города выявлены точечные пятна мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, уточнив, что о... РИА Новости Крым, 11.10.2025

2025-10-11T14:23

2025-10-11T14:23

2025-10-11T14:42

севастополь

михаил развожаев

разлив мазута

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150121111_0:103:960:643_1920x0_80_0_0_8afe8930cac39a47387f0519d929dd11.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на нескольких пляжах Северной стороны города выявлены точечные пятна мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, уточнив, что о массовом загрязнении побережья речи нет.Он также опроверг информацию, которую стали распространять ЦИПсО, о якобы массовых загрязнениях нефтепродуктами береговой линии. "Подчеркиваю: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет", - акцентировал Развожаев.Он отметил, что данные мониторинга морской среды в акватории в районе Севастополя ученые предоставляют ежедневно. За обстановкой следят сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Севприроднадзор и МЧС по Севастополю, указал Развожаев."Пока в Севастополе мы не фиксируем сообщений о загрязненных мазутом птицах. В случае необходимости мы вновь готовы развернуть пункт помощи на базе нашей госветклиники, где будем помогать птицам", - написал он.Накануне вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев сообщал, что в Керченском проливе завершили погружение свай для укрепления конструкций и безопасной очистки акватории после крушения танкеров.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазутаБерег Анапы полностью отчистили от мазута – оперштабКрушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в Крыму

севастополь

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, разлив мазута, черное море