На нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазута
2025-10-11T14:23
2025-10-11T14:23
2025-10-11T14:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на нескольких пляжах Северной стороны города выявлены точечные пятна мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, уточнив, что о массовом загрязнении побережья речи нет.Он также опроверг информацию, которую стали распространять ЦИПсО, о якобы массовых загрязнениях нефтепродуктами береговой линии. "Подчеркиваю: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет", - акцентировал Развожаев.Он отметил, что данные мониторинга морской среды в акватории в районе Севастополя ученые предоставляют ежедневно. За обстановкой следят сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Севприроднадзор и МЧС по Севастополю, указал Развожаев."Пока в Севастополе мы не фиксируем сообщений о загрязненных мазутом птицах. В случае необходимости мы вновь готовы развернуть пункт помощи на базе нашей госветклиники, где будем помогать птицам", - написал он.Накануне вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев сообщал, что в Керченском проливе завершили погружение свай для укрепления конструкций и безопасной очистки акватории после крушения танкеров.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазутаБерег Анапы полностью отчистили от мазута – оперштабКрушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в Крыму
В Севастополе на пляжах Северной стороны обнаружены точечные выбросы мазута – Развожаев
14:23 11.10.2025 (обновлено: 14:42 11.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на нескольких пляжах Северной стороны города выявлены точечные пятна мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, уточнив, что о массовом загрязнении побережья речи нет.
"Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей. Помощь волонтеров не требуется", - написал он в Telegram.
Он также опроверг информацию, которую стали распространять ЦИПсО, о якобы массовых загрязнениях нефтепродуктами береговой линии.
"Подчеркиваю: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет", - акцентировал Развожаев.
Он отметил, что данные мониторинга морской среды в акватории в районе Севастополя ученые предоставляют ежедневно.
"Моделирование показывает, что еще существует вероятность небольших очаговых выбросов мелких фракций в районе пляжей Северной стороны. Именно поэтому для оперативного сбора любых возможных отходов, мы установили две лодки на пляжах "Любимовка-1" и "Любимовка-2", - уточнил губернатор.
За обстановкой следят сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Севприроднадзор и МЧС по Севастополю, указал Развожаев.
"Пока в Севастополе мы не фиксируем сообщений о загрязненных мазутом птицах. В случае необходимости мы вновь готовы развернуть пункт помощи на базе нашей госветклиники, где будем помогать птицам", - написал он.
Накануне вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев сообщал, что в Керченском проливе завершили погружение свай
для укрепления конструкций и безопасной очистки акватории после крушения танкеров.
15 декабря
2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено
. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось
, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора
арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
