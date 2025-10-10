Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: авиабомбы уничтожили украинские позиции под Харьковом - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Новости СВО: авиабомбы уничтожили украинские позиции под Харьковом
Новости СВО: авиабомбы уничтожили украинские позиции под Харьковом - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Новости СВО: авиабомбы уничтожили украинские позиции под Харьковом
Российские воздушно-космические силы нанесли удары по позициям украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T09:49
2025-10-10T09:49
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
воздушно-космические силы (вкс)
министерство обороны рф
харьковская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские воздушно-космические силы нанесли удары по позициям украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, цели были поражены с применением авиабомбы ФАБ-3000 и управляемой ракеты ЛМУР Х-39.Как уточнили в Минобороны, российская разведка выявила в глубине обороны противника пункт временного размещения личного состава 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами 77-й отдельной аэромобильной бригады. Объекты находились в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка.В ведомстве подчеркнули, что все цели удара достигнуты и уничтожены.Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды.
новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, воздушно-космические силы (вкс), министерство обороны рф, харьковская область
Новости СВО: авиабомбы уничтожили украинские позиции под Харьковом

Армия России уничтожила пункты временной дислокации и управления дронами ВСУ под Харьковом

09:49 10.10.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФУничтожение пункта временной дислокации и управления БПЛА ВСУ под Харьковом
Уничтожение пункта временной дислокации и управления БПЛА ВСУ под Харьковом
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские воздушно-космические силы нанесли удары по позициям украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, цели были поражены с применением авиабомбы ФАБ-3000 и управляемой ракеты ЛМУР Х-39.
Как уточнили в Минобороны, российская разведка выявила в глубине обороны противника пункт временного размещения личного состава 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами 77-й отдельной аэромобильной бригады. Объекты находились в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка.
"Экипажами ВКС России по объектам противника были нанесены удары с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиаракеты ЛМУР Х-39", – говорится в сообщении министерства.
В ведомстве подчеркнули, что все цели удара достигнуты и уничтожены.
Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды.
