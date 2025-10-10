https://crimea.ria.ru/20251010/novosti-svo-aviabomby-unichtozhili-ukrainskie-pozitsii-pod-kharkovom-1150098225.html
Новости СВО: авиабомбы уничтожили украинские позиции под Харьковом
Новости СВО: авиабомбы уничтожили украинские позиции под Харьковом - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Новости СВО: авиабомбы уничтожили украинские позиции под Харьковом
Российские воздушно-космические силы нанесли удары по позициям украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T09:49
2025-10-10T09:49
2025-10-10T09:49
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
воздушно-космические силы (вкс)
министерство обороны рф
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150098360_32:0:1609:887_1920x0_80_0_0_fa35f19ebfce6d774af93637d378f8bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские воздушно-космические силы нанесли удары по позициям украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, цели были поражены с применением авиабомбы ФАБ-3000 и управляемой ракеты ЛМУР Х-39.Как уточнили в Минобороны, российская разведка выявила в глубине обороны противника пункт временного размещения личного состава 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами 77-й отдельной аэромобильной бригады. Объекты находились в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка.В ведомстве подчеркнули, что все цели удара достигнуты и уничтожены.Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев призвал жителей Славянска эвакуироватьсяВ Одессе горят порт и объекты энергетикиНа Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150098360_229:0:1412:887_1920x0_80_0_0_61631256a608ec4e314c81a3bac733dc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, воздушно-космические силы (вкс), министерство обороны рф, харьковская область
Новости СВО: авиабомбы уничтожили украинские позиции под Харьковом
Армия России уничтожила пункты временной дислокации и управления дронами ВСУ под Харьковом
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские воздушно-космические силы нанесли удары по позициям украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, цели были поражены с применением авиабомбы ФАБ-3000 и управляемой ракеты ЛМУР Х-39.
Как уточнили в Минобороны, российская разведка выявила в глубине обороны противника пункт временного размещения личного состава 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами 77-й отдельной аэромобильной бригады. Объекты находились в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка.
"Экипажами ВКС России по объектам противника были нанесены удары с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиаракеты ЛМУР Х-39", – говорится в сообщении министерства.
В ведомстве подчеркнули, что все цели удара достигнуты и уничтожены.
Ранее сообщалось
, что серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: