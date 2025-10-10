https://crimea.ria.ru/20251010/novosti-svo-aviabomby-unichtozhili-ukrainskie-pozitsii-pod-kharkovom-1150098225.html

Новости СВО: авиабомбы уничтожили украинские позиции под Харьковом

2025-10-10

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские воздушно-космические силы нанесли удары по позициям украинских военных в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, цели были поражены с применением авиабомбы ФАБ-3000 и управляемой ракеты ЛМУР Х-39.Как уточнили в Минобороны, российская разведка выявила в глубине обороны противника пункт временного размещения личного состава 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами 77-й отдельной аэромобильной бригады. Объекты находились в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка.В ведомстве подчеркнули, что все цели удара достигнуты и уничтожены.Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев призвал жителей Славянска эвакуироватьсяВ Одессе горят порт и объекты энергетикиНа Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ

