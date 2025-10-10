Рейтинг@Mail.ru
Киев призвал жителей Славянска эвакуироваться - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Киев призвал жителей Славянска эвакуироваться
Киев призвал жителей Славянска эвакуироваться - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Киев призвал жителей Славянска эвакуироваться
Власти подконтрольного Киеву Славянска в Донбассе просят жителей эвакуироваться из-за наступления армии России. Такой призыв на видео в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Власти подконтрольного Киеву Славянска в Донбассе просят жителей эвакуироваться из-за наступления армии России. Такой призыв на видео в Telegram-канале городской администрации сделал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.Он также сообщил о серьезных повреждениях энергосистемы и в этой связи констатировал, что предстоящий отопительный сезон в городе "будет сверхсложным".По всей линии боевого соприкосновения войска РФ уверенно идут вперед, заявлял ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Славянск расположен в Краматорском районе на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город находится в 110 километрах от Донецка. В нем есть крупный транспортный узел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районовКиев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской областиВ Сумской области расширяют зону обязательной эвакуации
Новости
Киев призвал жителей Славянска эвакуироваться

Власти подконтрольного Киеву Славянска призывают жителей эвакуироваться

09:06 10.10.2025
 
© t.me/slv_vcaАвтобус в Славянске
Автобус в Славянске
© t.me/slv_vca
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Власти подконтрольного Киеву Славянска в Донбассе просят жителей эвакуироваться из-за наступления армии России. Такой призыв на видео в Telegram-канале городской администрации сделал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
"Обращаюсь сегодня к жителям города: пришло время эвакуации", – сказал Лях.
Он также сообщил о серьезных повреждениях энергосистемы и в этой связи констатировал, что предстоящий отопительный сезон в городе "будет сверхсложным".
По всей линии боевого соприкосновения войска РФ уверенно идут вперед, заявлял ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Славянск расположен в Краматорском районе на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город находится в 110 километрах от Донецка. В нем есть крупный транспортный узел.
