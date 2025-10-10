https://crimea.ria.ru/20251010/kiev-prizval-zhiteley-slavyanska-evakuirovatsya-1150097376.html

Киев призвал жителей Славянска эвакуироваться

Киев призвал жителей Славянска эвакуироваться - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Киев призвал жителей Славянска эвакуироваться

Власти подконтрольного Киеву Славянска в Донбассе просят жителей эвакуироваться из-за наступления армии России. Такой призыв на видео в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Власти подконтрольного Киеву Славянска в Донбассе просят жителей эвакуироваться из-за наступления армии России. Такой призыв на видео в Telegram-канале городской администрации сделал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.Он также сообщил о серьезных повреждениях энергосистемы и в этой связи констатировал, что предстоящий отопительный сезон в городе "будет сверхсложным".По всей линии боевого соприкосновения войска РФ уверенно идут вперед, заявлял ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Славянск расположен в Краматорском районе на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город находится в 110 километрах от Донецка. В нем есть крупный транспортный узел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районовКиев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской областиВ Сумской области расширяют зону обязательной эвакуации

