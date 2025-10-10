Рейтинг@Mail.ru
Четыре села в Бахчисарайском районе останутся без газа - РИА Новости Крым, 10.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251010/chetyre-sela-v-bakhchisarayskom-rayone-ostanutsya-bez-gaza-1150104517.html
Четыре села в Бахчисарайском районе останутся без газа
Четыре села в Бахчисарайском районе останутся без газа - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Четыре села в Бахчисарайском районе останутся без газа
Четыре населенных пункта Бахчисарайского района Крыма останутся без газоснабжения на полдня из-за ремонтных работ на линии. Об этом предупредили на предприятии... РИА Новости Крым, 10.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148213284_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_d3b28b8cdeb5425c90be3fc5a12b5045.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Бахчисарайского района Крыма останутся без газоснабжения на полдня из-за ремонтных работ на линии. Об этом предупредили на предприятии "Крымгазсети" в четверг.На предприятии уточнили, что отключению подлежат абоненты населенных пунктов Суворово, Айвовое, Тенистое, Некрасовка и Красная Заря.Ранее плановые работы проводили в Бахчисарае и еще 13 селах. Там также временно ограничивали подачу газа с 7 часов 7 октября. Закончить ремонт на линии специалисты запланировали до 17:00 11 октября.
бахчисарайский район
крым
газ, бахчисарайский район, отключение газа в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, крым, новости крыма
Четыре села в Бахчисарайском районе останутся без газа

В Бахчисарайском районе Крыма четыре села отключат от газа 15 октября из-за ремонта

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Бахчисарайского района Крыма останутся без газоснабжения на полдня из-за ремонтных работ на линии. Об этом предупредили на предприятии "Крымгазсети" в четверг.
"Бахчисарайское ГУП РК "Крымгазсети", информирует о приостановлении подачи газа с 9 до 17 часов 15 октября в связи с производством работ", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что отключению подлежат абоненты населенных пунктов Суворово, Айвовое, Тенистое, Некрасовка и Красная Заря.
Ранее плановые работы проводили в Бахчисарае и еще 13 селах. Там также временно ограничивали подачу газа с 7 часов 7 октября. Закончить ремонт на линии специалисты запланировали до 17:00 11 октября.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму газ провели в два села Нижнегорского района
Крым опережает план по газификации
В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
 
