Четыре села в Бахчисарайском районе останутся без газа

Четыре села в Бахчисарайском районе останутся без газа - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Четыре села в Бахчисарайском районе останутся без газа

Четыре населенных пункта Бахчисарайского района Крыма останутся без газоснабжения на полдня из-за ремонтных работ на линии. Об этом предупредили на предприятии... РИА Новости Крым, 10.10.2025

2025-10-10T21:22

2025-10-10T21:22

2025-10-10T21:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Бахчисарайского района Крыма останутся без газоснабжения на полдня из-за ремонтных работ на линии. Об этом предупредили на предприятии "Крымгазсети" в четверг.На предприятии уточнили, что отключению подлежат абоненты населенных пунктов Суворово, Айвовое, Тенистое, Некрасовка и Красная Заря.Ранее плановые работы проводили в Бахчисарае и еще 13 селах. Там также временно ограничивали подачу газа с 7 часов 7 октября. Закончить ремонт на линии специалисты запланировали до 17:00 11 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели в два села Нижнегорского районаКрым опережает план по газификацииВ Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов

