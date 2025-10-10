Четыре села в Бахчисарайском районе останутся без газа

https://crimea.ria.ru/20251010/chetyre-sela-v-bakhchisarayskom-rayone-ostanutsya-bez-gaza-1150104517.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Бахчисарайского района Крыма останутся без газоснабжения на полдня из-за ремонтных работ на линии. Об этом предупредили на предприятии "Крымгазсети" в четверг.На предприятии уточнили, что отключению подлежат абоненты населенных пунктов Суворово, Айвовое, Тенистое, Некрасовка и Красная Заря.Ранее плановые работы проводили в Бахчисарае и еще 13 селах. Там также временно ограничивали подачу газа с 7 часов 7 октября. Закончить ремонт на линии специалисты запланировали до 17:00 11 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели в два села Нижнегорского районаКрым опережает план по газификацииВ Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
