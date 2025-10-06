Рейтинг@Mail.ru
Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней
Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней
В Бахчисарае и еще 13 селах временно ограничат подачу газа из-за проведения плановых работ, сообщают "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарае и еще 13 селах временно ограничат подачу газа из-за проведения плановых работ, сообщают "Крымгазсети".Возобновлять подачу газа планируют с 9 октября. На время проведения работ специалисты рекомендуют перекрыть все краны на газовых приборах.Ранее сообщалось, что больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта.
Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней

Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней из-за плановых работ

© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГазораспределинельная станция в Енакиево
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарае и еще 13 селах временно ограничат подачу газа из-за проведения плановых работ, сообщают "Крымгазсети".

"С 07:00 часов 7 октября до 17:00 часов 11 октября отключению подлежат абоненты: города Бахчисарай, сел Ароматное, Маловидное, Викторовка, Долинное, Фурмановка, Новенькое, Мостовое, Железнодорожное, Речное, Дачное, Тургеневка, Белокаменное, станции Сирень", – перечислили на предприятии.

Возобновлять подачу газа планируют с 9 октября. На время проведения работ специалисты рекомендуют перекрыть все краны на газовых приборах.
Ранее сообщалось, что больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта.
