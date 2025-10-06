https://crimea.ria.ru/20251006/bakhchisaray-i-sosednie-sela-ostanutsya-bez-gaza-na-pyat-dney-1149905684.html

Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней

В Бахчисарае и еще 13 селах временно ограничат подачу газа из-за проведения плановых работ, сообщают "Крымгазсети".

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарае и еще 13 селах временно ограничат подачу газа из-за проведения плановых работ, сообщают "Крымгазсети".Возобновлять подачу газа планируют с 9 октября. На время проведения работ специалисты рекомендуют перекрыть все краны на газовых приборах.Ранее сообщалось, что больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта.

