В Крыму газ провели в два села Нижнегорского района
Природный газ появился в домах жителей сел Михайловка и Зоркино Нижнегорского района Крыма, где проживает больше трех тысяч человек. Торжественный ввод в...
новости крыма
крым
жкх крыма и севастополя
газ
минтопэнерго крыма
крымгазсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Природный газ появился в домах жителей сел Михайловка и Зоркино Нижнегорского района Крыма, где проживает больше трех тысяч человек. Торжественный ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов низкого давления состоялся в среду, сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.В мероприятии участвовали министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, представители местной власти и компании "Крымгазсети", жители сел.Строить газопровод в Михайловке начали в апреле этого года, а в Зоркино - в июне. Его общая протяженность – 40,33 км. Всего в двух селах газифицировано 916 потребителей - частные дома, МКД, две школы и детский сад.По информации профильного ведомства, общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила почти 278 миллионов рублей, из которых порядка 174 миллионов рублей — это стоимость проектных и строительно-монтажных работ в селе Михайловка, и почти в 104 миллиона рублей обошлись аналогичные работы в Зоркино.Строительство объектов осуществлено за счет бюджетных и внебюджетных средств.Уже уложены уличные сети газораспределения низкого давления, а также выполнены работы по монтажу газопроводов до границ земельных участков для газификации домов без привлечения средств населения. Предприятие "Крымгазсети" заключает договоры на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей, отметили в ведомстве.В июне природный газ пришел еще в два населенных пункта Крыма – Абрикосово и Островское Первомайского района. В мае в селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения.В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6 570 домов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке газифицировали автовокзалВ Крыму более 6500 домов подключат к газуКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
Новости
новости крыма, крым, жкх крыма и севастополя, газ, минтопэнерго крыма, крымгазсети
В Крыму газ провели в два села Нижнегорского района

В Крыму газифицировали села Михайловка и Зоркино Нижнегорского района

12:15 17.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Природный газ появился в домах жителей сел Михайловка и Зоркино Нижнегорского района Крыма, где проживает больше трех тысяч человек. Торжественный ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов низкого давления состоялся в среду, сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.
В мероприятии участвовали министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, представители местной власти и компании "Крымгазсети", жители сел.
Строить газопровод в Михайловке начали в апреле этого года, а в Зоркино - в июне. Его общая протяженность – 40,33 км. Всего в двух селах газифицировано 916 потребителей - частные дома, МКД, две школы и детский сад.
По информации профильного ведомства, общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила почти 278 миллионов рублей, из которых порядка 174 миллионов рублей — это стоимость проектных и строительно-монтажных работ в селе Михайловка, и почти в 104 миллиона рублей обошлись аналогичные работы в Зоркино.
Строительство объектов осуществлено за счет бюджетных и внебюджетных средств.
Уже уложены уличные сети газораспределения низкого давления, а также выполнены работы по монтажу газопроводов до границ земельных участков для газификации домов без привлечения средств населения. Предприятие "Крымгазсети" заключает договоры на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей, отметили в ведомстве.
В июне природный газ пришел еще в два населенных пункта Крыма – Абрикосово и Островское Первомайского района. В мае в селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения.
В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6 570 домов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
