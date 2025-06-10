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В Крыму газ провели еще в два населенных пункта
В Крыму газ провели еще в два населенных пункта - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Крыму газ провели еще в два населенных пункта
Природный газ пришел еще в два населенных пункта Крыма – Абрикосово и Островское Первомайского района, в которых проживают около двух тысяч человек. Церемония... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T11:40
2025-06-10T11:40
2025-06-10T11:40
газификация крыма
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газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Природный газ пришел еще в два населенных пункта Крыма – Абрикосово и Островское Первомайского района, в которых проживают около двух тысяч человек. Церемония ввода в эксплуатацию распределительных сетей состоялась во вторник, сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.Общая протяженность построенного газопровода для двух сел составляет почти 53 километра. В Абрикосово доступ к газу получат 291 частное домовладение, школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почта и здание администрации.В Островском газом смогут пользоваться 364 частных домовладения, три многоэтажки на 36 квартир, школа, детский сад, амбулатория, библиотека, почта и здание администрации.Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составляет более 355 млн рублей. Средства выделены из бюджета Крыма. Газопровод начали строить в октябре прошлого года."На объекте выполнены работы по строительству межпоселкового газопровода высокого давления для газификации сел Островское и Абрикосово, а также укладка уличных сетей газораспределения", - отметили в ведомстве.Предприятие "Крымгазсети" заключает договоры на технологическое присоединение к сетям. На данный момент подано уже более 200 заявок от потребителей.По данным профильного министерства, на сегодняшний день в Крыму из 1019 населенных пунктов остаются негазифицированными 470. Средний уровень газификации по Первомайскому району составляет 41,2%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу В Крыму более 6500 домов подключат к газуКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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газификация крыма, первомайский район, новости крыма, крым, минтопэнерго крыма, газ
В Крыму газ провели еще в два населенных пункта
В Крыму в села Абрикосово и Островское Первомайского района провели газ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Природный газ пришел еще в два населенных пункта Крыма – Абрикосово и Островское Первомайского района, в которых проживают около двух тысяч человек. Церемония ввода в эксплуатацию распределительных сетей состоялась во вторник, сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.
Общая протяженность построенного газопровода для двух сел составляет почти 53 километра. В Абрикосово доступ к газу получат 291 частное домовладение, школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почта и здание администрации.
В Островском газом смогут пользоваться 364 частных домовладения, три многоэтажки на 36 квартир, школа, детский сад, амбулатория, библиотека, почта и здание администрации.
Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составляет более 355 млн рублей. Средства выделены из бюджета Крыма. Газопровод начали строить в октябре прошлого года.
"На объекте выполнены работы по строительству межпоселкового газопровода высокого давления для газификации сел Островское и Абрикосово, а также укладка уличных сетей газораспределения", - отметили в ведомстве.
Предприятие "Крымгазсети" заключает договоры на технологическое присоединение к сетям. На данный момент подано уже более 200 заявок от потребителей.
По данным профильного министерства, на сегодняшний день в Крыму из 1019 населенных пунктов остаются негазифицированными 470. Средний уровень газификации по Первомайскому району составляет 41,2%.
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