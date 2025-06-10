Рейтинг@Mail.ru
В Крыму газ провели еще в два населенных пункта - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250610/v-krymu-gaz-proveli-esche-v-dva-naselennykh-punkta-1147082047.html
В Крыму газ провели еще в два населенных пункта
В Крыму газ провели еще в два населенных пункта - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Крыму газ провели еще в два населенных пункта
Природный газ пришел еще в два населенных пункта Крыма – Абрикосово и Островское Первомайского района, в которых проживают около двух тысяч человек. Церемония... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T11:40
2025-06-10T11:40
газификация крыма
первомайский район
новости крыма
крым
минтопэнерго крыма
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134295731_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_b9600185b9784ac5515eddfb5eb4f5d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Природный газ пришел еще в два населенных пункта Крыма – Абрикосово и Островское Первомайского района, в которых проживают около двух тысяч человек. Церемония ввода в эксплуатацию распределительных сетей состоялась во вторник, сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.Общая протяженность построенного газопровода для двух сел составляет почти 53 километра. В Абрикосово доступ к газу получат 291 частное домовладение, школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почта и здание администрации.В Островском газом смогут пользоваться 364 частных домовладения, три многоэтажки на 36 квартир, школа, детский сад, амбулатория, библиотека, почта и здание администрации.Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составляет более 355 млн рублей. Средства выделены из бюджета Крыма. Газопровод начали строить в октябре прошлого года."На объекте выполнены работы по строительству межпоселкового газопровода высокого давления для газификации сел Островское и Абрикосово, а также укладка уличных сетей газораспределения", - отметили в ведомстве.Предприятие "Крымгазсети" заключает договоры на технологическое присоединение к сетям. На данный момент подано уже более 200 заявок от потребителей.По данным профильного министерства, на сегодняшний день в Крыму из 1019 населенных пунктов остаются негазифицированными 470. Средний уровень газификации по Первомайскому району составляет 41,2%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу В Крыму более 6500 домов подключат к газуКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
первомайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134295731_91:0:1190:824_1920x0_80_0_0_568cf3c615bd999e07ea0671772a6e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газификация крыма, первомайский район, новости крыма, крым, минтопэнерго крыма, газ
В Крыму газ провели еще в два населенных пункта

В Крыму в села Абрикосово и Островское Первомайского района провели газ

11:40 10.06.2025
 
© КрымгазсетиГазификация в Крыму
Газификация в Крыму
© Крымгазсети
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Природный газ пришел еще в два населенных пункта Крыма – Абрикосово и Островское Первомайского района, в которых проживают около двух тысяч человек. Церемония ввода в эксплуатацию распределительных сетей состоялась во вторник, сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.
Общая протяженность построенного газопровода для двух сел составляет почти 53 километра. В Абрикосово доступ к газу получат 291 частное домовладение, школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почта и здание администрации.
В Островском газом смогут пользоваться 364 частных домовладения, три многоэтажки на 36 квартир, школа, детский сад, амбулатория, библиотека, почта и здание администрации.
Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составляет более 355 млн рублей. Средства выделены из бюджета Крыма. Газопровод начали строить в октябре прошлого года.
"На объекте выполнены работы по строительству межпоселкового газопровода высокого давления для газификации сел Островское и Абрикосово, а также укладка уличных сетей газораспределения", - отметили в ведомстве.
Предприятие "Крымгазсети" заключает договоры на технологическое присоединение к сетям. На данный момент подано уже более 200 заявок от потребителей.
По данным профильного министерства, на сегодняшний день в Крыму из 1019 населенных пунктов остаются негазифицированными 470. Средний уровень газификации по Первомайскому району составляет 41,2%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу
В Крыму более 6500 домов подключат к газу
Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
 
Газификация КрымаПервомайский районНовости КрымаКрымМинтопэнерго КрымаГаз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08Обмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление
13:00Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ОПК в Киеве
12:56ЧП с ребенком в Севастополе: прокуратура проверит семью
12:51Неизвестный открыл стрельбу в австрийской школе - погибли восемь человек
12:37Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками"
12:25Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье
12:12ФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум" 2:03
12:08Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе
12:06В Крыму без света остались шесть населенных пунктов
11:57Стали известны лауреаты госпремий за 2024 год
11:49В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус
11:40В Крыму газ провели еще в два населенных пункта
11:30Жителя Джанкойского района приговорили к 1,5 годам за смертельное ДТП
11:23Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани
11:14Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет
10:52Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе
10:25Российские военные уничтожили корабли "противника" в Балтийском море
10:12В Крыму женщина упала со склона в долине реки Курча
10:00Готовил теракт по заданию СБУ: на Кубани задержали киевского агента
09:43На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд
Лента новостейМолния