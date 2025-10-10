https://crimea.ria.ru/20251010/10-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-morem-1150096169.html
10 беспилотников сбили над Черным морем
10 беспилотников сбили над Черным морем
23 украинских БПЛА уничтожены над регионами России в ночь на 10 октября, из них 10 – над Черноморской акваторией, сообщает в пятницу утром Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 23 украинских БПЛА уничтожены над регионами России в ночь на 10 октября, из них 10 – над Черноморской акваторией, сообщает в пятницу утром Минобороны РФ.В частности, по 10 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря и территорией Белгородской области, три – над Брянской областью.В ночь на 9 октября российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 53 украинских БПЛА, в том числе 28 – над Белгородской областью. Накануне вечером в Ростовской области обломки украинских беспилотников упали на территорию частных жилых домов, что привело к пожарам. В Волгоградской области отражали массированную атаку на объекты ТЭК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской областиМассированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭКТри человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
