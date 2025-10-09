Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251009/bespilotnik-vsu-upal-na-zhilye-doma-v-rostovskoy-oblasti-1150062338.html
Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области
Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области
В Ростовской области обломки украинских беспилотников упали на территорию частных жилых домов, что привело к пожарам. Об этом сообщил губернатор региона Юрий... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T07:25
2025-10-09T07:31
министерство обороны рф
пво
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
ростовская область
происшествия
юрий слюсарь
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_9385a0625cd23498a2654f6f833ffd69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области обломки украинских беспилотников упали на территорию частных жилых домов, что привело к пожарам. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Кроме того, по информации главы региона, из-за падения украинского БПЛА повреждения получил еще один дом.Как сообщили в Минобороны России, в течение ночи силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями Волгоградской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.Утром в четверг стало известно, что в Волгоградской области загорелись объекты топливно-энергетического комплекса после атаки украинских беспилотников. По данным губернатора Андрея Бочарова, ночью военные отразили массированный удар вражеских БПЛА по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской областиТри человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской областиДрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_ce47e95e74d4f727b39f78d127e5587a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, ростовская область, происшествия, юрий слюсарь, новости сво, новости
Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области

В Ростовской области обломки украинских дронов повредили жилые дома

07:25 09.10.2025 (обновлено: 07:31 09.10.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области обломки украинских беспилотников упали на территорию частных жилых домов, что привело к пожарам. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Родионово-Несветайском районе. Из-за падения дрона во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь", – сказано в сообщении.

Кроме того, по информации главы региона, из-за падения украинского БПЛА повреждения получил еще один дом.
"Еще в одном доме разбиты стекла в окна. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто из людей не пострадал", – добавил глава Ростовской области.
Как сообщили в Минобороны России, в течение ночи силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями Волгоградской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.
Утром в четверг стало известно, что в Волгоградской области загорелись объекты топливно-энергетического комплекса после атаки украинских беспилотников. По данным губернатора Андрея Бочарова, ночью военные отразили массированный удар вражеских БПЛА по региону.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Три человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области
Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
 
Министерство обороны РФПВОБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУРостовская областьПроисшествияЮрий СлюсарьНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:46Крымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон"
09:32В Уфе мужчина сбросил маленькую дочку с четвертого этажа 0:25
08:48В Одессе горят порт и объекты энергетики
08:33Непокоренный горный край: как Красная армия выбила Гитлера с Кавказа
08:04Бензин в Крыму – где можно заправить авто в четверг
08:01Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
07:58"Декретные" для женщин-предпринимателей: как оформить в Крыму
07:37Крым вошел в топ направлений для экономного отдыха
07:25Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области
06:53Трамп заявил о первой фазе мирного плана Израиля и ХАМАС
06:26Массированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭК
06:08Какое жилье в Крыму популярнее всего - эксперт по недвижимости
00:01Дожди и осенняя прохлада: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 октября
22:44Денонсация договора с США о плутонии и выпуск топлива в России: главное
22:06На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки
22:00Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:53Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье
21:38Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
21:07Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнение
Лента новостейМолния