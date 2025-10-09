https://crimea.ria.ru/20251009/bespilotnik-vsu-upal-na-zhilye-doma-v-rostovskoy-oblasti-1150062338.html
Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области
Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области
В Ростовской области обломки украинских беспилотников упали на территорию частных жилых домов, что привело к пожарам. Об этом сообщил губернатор региона Юрий...
2025-10-09T07:25
2025-10-09T07:25
2025-10-09T07:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области обломки украинских беспилотников упали на территорию частных жилых домов, что привело к пожарам. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Кроме того, по информации главы региона, из-за падения украинского БПЛА повреждения получил еще один дом.Как сообщили в Минобороны России, в течение ночи силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями Волгоградской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.Утром в четверг стало известно, что в Волгоградской области загорелись объекты топливно-энергетического комплекса после атаки украинских беспилотников. По данным губернатора Андрея Бочарова, ночью военные отразили массированный удар вражеских БПЛА по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской областиТри человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской областиДрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области
