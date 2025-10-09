https://crimea.ria.ru/20251009/massirovannaya-ataka-na-volgogradskuyu-oblast--goryat-obekty-tek-1150061741.html

Массированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭК

Массированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭК - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Массированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭК

Объекты топливно-энергетического комплекса загорелись в Волгоградской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в районной администрации со РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T06:26

2025-10-09T06:26

2025-10-09T06:37

волгоградская область

андрей бочаров

атаки всу

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости сво

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821561_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_672bcdf23ec80396f8abb3ddcd9b4fe1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Объекты топливно-энергетического комплекса загорелись в Волгоградской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в районной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.По его данным, в ночь на четверг военные отразили массированный удар вражеских БПЛА по региону. Накануне ночью российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника. Днем в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей и одном пострадавшем в результате ракетного удара по Масловой Пристани в Шебекинском округе региона. Позже число пострадавших при атаке увеличилось до 11.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, пожар