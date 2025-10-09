Массированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭК

Рейтинг@Mail.ru
Объекты топливно-энергетического комплекса загорелись в Волгоградской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в районной администрации со
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Объекты топливно-энергетического комплекса загорелись в Волгоградской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в районной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.По его данным, в ночь на четверг военные отразили массированный удар вражеских БПЛА по региону. Накануне ночью российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника. Днем в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей и одном пострадавшем в результате ракетного удара по Масловой Пристани в Шебекинском округе региона. Позже число пострадавших при атаке увеличилось до 11.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:26 09.10.2025 (обновлено: 06:37 09.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Объекты топливно-энергетического комплекса загорелись в Волгоградской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в районной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
По его данным, в ночь на четверг военные отразили массированный удар вражеских БПЛА по региону.
"В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса — в настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний", - сообщил он.
Накануне ночью российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника.
Днем в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей и одном пострадавшем в результате ракетного удара по Масловой Пристани в Шебекинском округе региона. Позже число пострадавших при атаке увеличилось до 11.
Волгоградская областьАндрей БочаровАтаки ВСУОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости СВОПожар
 
