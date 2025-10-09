https://crimea.ria.ru/20251009/massirovannaya-ataka-na-volgogradskuyu-oblast--goryat-obekty-tek-1150061741.html
Массированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭК
Массированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭК - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Массированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭК
Объекты топливно-энергетического комплекса загорелись в Волгоградской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в районной администрации со РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T06:26
2025-10-09T06:26
2025-10-09T06:37
волгоградская область
андрей бочаров
атаки всу
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости сво
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821561_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_672bcdf23ec80396f8abb3ddcd9b4fe1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Объекты топливно-энергетического комплекса загорелись в Волгоградской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в районной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.По его данным, в ночь на четверг военные отразили массированный удар вражеских БПЛА по региону. Накануне ночью российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника. Днем в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей и одном пострадавшем в результате ракетного удара по Масловой Пристани в Шебекинском округе региона. Позже число пострадавших при атаке увеличилось до 11.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
волгоградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821561_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c4f2ce5963e492cb80f2b311dfd764fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, пожар
Массированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭК
В Волгоградской области после ударов дронов вспыхнул пожар на объектах ТЭК – власти
06:26 09.10.2025 (обновлено: 06:37 09.10.2025)