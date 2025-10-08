https://crimea.ria.ru/20251008/nad-rossiey-sbili-53-bespilotnika-vsu-1150037665.html
Над Россией сбили 53 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника, в том числе 28 – над Белгородской областью. РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника, в том числе 28 – над Белгородской областью.28 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 11 дронов уничтожены над Воронежской и шесть – над Ростовской областями.По два вражеских беспилотника перехвачены над Брянской и Курской областями, по одному – над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники уничтожили в Каменском и Сальском районе. По данным главы Воронежской области Александра Гусева, ПВО работали над Воронежем, Борисоглебском, Нововоронежем, Острогожским и Лискинским районами.За минувшие сутки средства ПВО уничтожили больше 400 украинских беспилотников и 19 западных авиабомб и реактивных снарядов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника, в том числе 28 – над Белгородской областью.
"В период с 23.00 7 октября до 7.00 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
28 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 11 дронов уничтожены над Воронежской и шесть – над Ростовской областями.
По два вражеских беспилотника перехвачены над Брянской и Курской областями, по одному – над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.
Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники уничтожили в Каменском и Сальском районе.
"На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен. Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram.
По данным главы Воронежской области Александра Гусева, ПВО работали над Воронежем, Борисоглебском, Нововоронежем, Острогожским и Лискинским районами.
"На территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены около десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - сообщил он.
За минувшие сутки средства ПВО уничтожили больше 400 украинских беспилотников
и 19 западных авиабомб и реактивных снарядов.
За минувшие сутки средства ПВО уничтожили больше 400 украинских беспилотников и 19 западных авиабомб и реактивных снарядов.