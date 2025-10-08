https://crimea.ria.ru/20251008/nad-rossiey-sbili-53-bespilotnika-vsu-1150037665.html

Над Россией сбили 53 беспилотника ВСУ

Над Россией сбили 53 беспилотника ВСУ

Над Россией сбили 53 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника, в том числе 28 – над Белгородской областью. РИА Новости Крым, 08.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника, в том числе 28 – над Белгородской областью.28 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 11 дронов уничтожены над Воронежской и шесть – над Ростовской областями.По два вражеских беспилотника перехвачены над Брянской и Курской областями, по одному – над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники уничтожили в Каменском и Сальском районе. По данным главы Воронежской области Александра Гусева, ПВО работали над Воронежем, Борисоглебском, Нововоронежем, Острогожским и Лискинским районами.За минувшие сутки средства ПВО уничтожили больше 400 украинских беспилотников и 19 западных авиабомб и реактивных снарядов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

