Над Россией сбили 53 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Над Россией сбили 53 беспилотника ВСУ
Над Россией сбили 53 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Над Россией сбили 53 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника, в том числе 28 – над Белгородской областью. РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T07:26
2025-10-08T07:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника, в том числе 28 – над Белгородской областью.28 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 11 дронов уничтожены над Воронежской и шесть – над Ростовской областями.По два вражеских беспилотника перехвачены над Брянской и Курской областями, по одному – над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники уничтожили в Каменском и Сальском районе. По данным главы Воронежской области Александра Гусева, ПВО работали над Воронежем, Борисоглебском, Нововоронежем, Острогожским и Лискинским районами.За минувшие сутки средства ПВО уничтожили больше 400 украинских беспилотников и 19 западных авиабомб и реактивных снарядов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Россией сбили 53 беспилотника ВСУ

Над регионами России уничтожили 53 украинских беспилотника

07:26 08.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника, в том числе 28 – над Белгородской областью.

"В период с 23.00 7 октября до 7.00 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

28 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 11 дронов уничтожены над Воронежской и шесть – над Ростовской областями.
По два вражеских беспилотника перехвачены над Брянской и Курской областями, по одному – над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.
Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники уничтожили в Каменском и Сальском районе.
"На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен. Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram.
По данным главы Воронежской области Александра Гусева, ПВО работали над Воронежем, Борисоглебском, Нововоронежем, Острогожским и Лискинским районами.
"На территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены около десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - сообщил он.
За минувшие сутки средства ПВО уничтожили больше 400 украинских беспилотников и 19 западных авиабомб и реактивных снарядов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
