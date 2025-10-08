Рейтинг@Mail.ru
Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Число пострадавших при ударе ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань увеличилось до 11, двое из них в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, – 8 окт. РИА Новости Крым. Число пострадавших при ударе ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань увеличилось до 11, двое из них в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей и одном пострадавшем в результате ракетного удара по Масловой Пристани в Шебекинском округе региона.Утром в среду в Минобороны РФ проинформировали, что за ночь над Белгородской областью сбили 28 вражеских БПЛА.Накануне посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от атак украинских боевиков пострадали 53 мирных жителя. По его данным, Белгород и восточная власть Белгородской области находились под ежедневными ударами беспилотников. Число атак достигало 200 в сутки.
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

11 человек ранены при ракетном ударе ВСУ по Масловой Пристани – МЗ Белгородской области

18:10 08.10.2025 (обновлено: 18:12 08.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, – 8 окт. РИА Новости Крым. Число пострадавших при ударе ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань увеличилось до 11, двое из них в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей и одном пострадавшем в результате ракетного удара по Масловой Пристани в Шебекинском округе региона.

"Всего после обстрела Масловой Пристани ранены 11 человек, четверо отпущено на амбулаторное лечение, четыре человека во 2-й городской больнице, трое в областной больнице. Два тяжело ранены", – сообщил новые данные Иконников.

Утром в среду в Минобороны РФ проинформировали, что за ночь над Белгородской областью сбили 28 вражеских БПЛА.
Накануне посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от атак украинских боевиков пострадали 53 мирных жителя. По его данным, Белгород и восточная власть Белгородской области находились под ежедневными ударами беспилотников. Число атак достигало 200 в сутки.
