Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

2025-10-08T18:10

2025-10-08T18:10

2025-10-08T18:12

новости

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

происшествия

обстрелы белгородской области

СИМФЕРОПОЛЬ, – 8 окт. РИА Новости Крым. Число пострадавших при ударе ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань увеличилось до 11, двое из них в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей и одном пострадавшем в результате ракетного удара по Масловой Пристани в Шебекинском округе региона.Утром в среду в Минобороны РФ проинформировали, что за ночь над Белгородской областью сбили 28 вражеских БПЛА.Накануне посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от атак украинских боевиков пострадали 53 мирных жителя. По его данным, Белгород и восточная власть Белгородской области находились под ежедневными ударами беспилотников. Число атак достигало 200 в сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо40 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУВ Белгородской области при минометном обстреле ранен замглавы поселения

