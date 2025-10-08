Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251008/tri-cheloveka-pogibli-pri-raketnom-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1150039515.html
Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Три мирных жителя погибли и один получил ранения в результате ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T09:43
2025-10-08T09:52
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/08/1150039614_0:408:960:948_1920x0_80_0_0_3028fa648a5bac5fe0a349b3a32f8b87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и один получил ранения в результате ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Сейчас на месте сотрудники МЧС и бойцы самообороны разбирают завалы здания. Утром в среду в Минобороны сообщили, что за ночь над Белгородской областью сбили 28 вражеских БПЛА. Накануне посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от атак украинских боевиков пострадали 53 мирных жителя. По его данным, Белгород и восточная власть Белгородской области находились под ежедневными ударами беспилотников. Число атак достигало 200 в сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости сво
Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области при ракетном ударе ВСУ погибли трое и ранен один человек

09:43 08.10.2025 (обновлено: 09:52 08.10.2025)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия ракетного удара ВСУ по Белгородской области
Последствия ракетного удара ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и один получил ранения в результате ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, трое погибли, один - раненый. Здание социального объекта частично разрушено", - сообщил он в Telegram.
Сейчас на месте сотрудники МЧС и бойцы самообороны разбирают завалы здания.

"Под завалами могут быть люди", - добавил Гладков.

Утром в среду в Минобороны сообщили, что за ночь над Белгородской областью сбили 28 вражеских БПЛА. Накануне посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от атак украинских боевиков пострадали 53 мирных жителя. По его данным, Белгород и восточная власть Белгородской области находились под ежедневными ударами беспилотников. Число атак достигало 200 в сутки.
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияАтаки ВСУВячеслав ГладковОбстрелы ВСУНовости СВО
 
