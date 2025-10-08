https://crimea.ria.ru/20251008/tri-cheloveka-pogibli-pri-raketnom-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1150039515.html
Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и один получил ранения в результате ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Сейчас на месте сотрудники МЧС и бойцы самообороны разбирают завалы здания. Утром в среду в Минобороны сообщили, что за ночь над Белгородской областью сбили 28 вражеских БПЛА. Накануне посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от атак украинских боевиков пострадали 53 мирных жителя. По его данным, Белгород и восточная власть Белгородской области находились под ежедневными ударами беспилотников. Число атак достигало 200 в сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:43 08.10.2025 (обновлено: 09:52 08.10.2025)