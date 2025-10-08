https://crimea.ria.ru/20251008/tri-cheloveka-pogibli-pri-raketnom-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1150039515.html

Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

Три мирных жителя погибли и один получил ранения в результате ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор...

2025-10-08T09:43

2025-10-08T09:43

2025-10-08T09:52

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

атаки всу

вячеслав гладков

обстрелы всу

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и один получил ранения в результате ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Сейчас на месте сотрудники МЧС и бойцы самообороны разбирают завалы здания. Утром в среду в Минобороны сообщили, что за ночь над Белгородской областью сбили 28 вражеских БПЛА. Накануне посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от атак украинских боевиков пострадали 53 мирных жителя. По его данным, Белгород и восточная власть Белгородской области находились под ежедневными ударами беспилотников. Число атак достигало 200 в сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

2025

Новости

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости сво