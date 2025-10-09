Рейтинг@Mail.ru
Соглашения России и Таджикистана: итоги встречи глав государств
Соглашения России и Таджикистана: итоги встречи глав государств
Соглашения России и Таджикистана: итоги встречи глав государств - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Соглашения России и Таджикистана: итоги встречи глав государств
Россия и Таджикистан обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политике, в безопасности, экономике, торговле, социальной и... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T14:02
2025-10-09T14:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Россия и Таджикистан обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политике, в безопасности, экономике, торговле, социальной и культурно-гуманитарной областях. Об этом по итогам встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил президент РФ Владимир Путин.Экономика и торговляПо словам Путина, Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В 2024 году товарооборот вырос более чем на 7%, достигнув полутора миллиардов долларов, а в текущем году рост продолжился и составил 17,3%. Он отметил, что в республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, общий объем капиталовложений из России превышает 500 миллионов долларов. Более 97% взаимных расчетов между странами ведутся в национальных валютах, что свидетельствует о росте доверия и устойчивости финансовых связей.Президент РФ добавил, что активно развиваются каналы кредитно-банковского сотрудничества: граждане России и Таджикистана могут выполнять трансграничные переводы через систему быстрых платежей, а российские карты "Мир" принимаются на территории республики. Межправительственная комиссия реализует программу экономического сотрудничества до 2027 года, в развитие которой сегодня одобрен план мероприятий по увеличению товарооборота в 2,5 раза к 2030 году.Энергетика и промышленностьРоссия поставляет Таджикистану значительные объемы нефти и нефтепродуктов, практически полностью покрывая потребности экономики республики. Эти поставки осуществляются на льготных условиях, без взимания экспортных таможенных пошлин, что ранее было согласовано на уровне глав государств.Путин также рассказал, что Москва оказывает помощь Душанбе в развитии гидроэнергетики: построенные при участии России Сангтудинские ГЭС производят около 12% всей электроэнергии, потребляемой в стране. Российские компании, по словам президента, готовы и далее участвовать в модернизации и эксплуатации энергетических мощностей, предлагая передовые технологии, соответствующие современным стандартам безопасности и экологии.Рассматриваются перспективы сотрудничества в сфере мирного атома – госкорпорация "Росатом" открыта к совместной работе, включая возведение малых модульных реакторов.Российский лидер отметил, что крупные проекты реализуются и в сфере промышленной кооперации: в республике создается кластер легкой промышленности полного цикла – от выращивания хлопка до выпуска готовой продукции, а также строится российско-таджикский индустриальный парк.Россия помогает в реабилитации территорий, подвергшихся воздействию горных и уранодобывающих производств; утверждена дорожная карта по рекультивации полигона отходов Дигмай.Миграция и социальная политикаПутин отметил, что в России живут и трудятся порядка миллиона граждан Таджикистана, занятых в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте и логистике. Они вносят существенный вклад в развитие российской экономики, а их денежные переводы на родину служат серьезным подспорьем для семей и экономики Таджикистана в целом. Президент подчеркнул, что Москва стремится обеспечить достойные условия труда и социальной защиты для граждан республики, работающих на территории РФ. Российские и таджикистанские профильные ведомства находятся в постоянном контакте и тесно взаимодействуют по всем актуальным вопросам миграционной политики.Образование и культураРусский язык в Таджикистане имеет конституционный статус языка межнационального общения, и Россия, по словам Путина, выражает признательность президенту Эмомали Рахмону за внимание к его продвижению.Успешно реализуется проект школьного обучения на русском языке: в пяти школах Душанбе и других городов по российским образовательным программам и стандартам обучаются порядка 5,7 тысячи учеников. В рамках инициативы "Российский учитель за рубежом" в республику направлено более 100 педагогов из России.В российских вузах и их филиалах в Таджикистане, а также в Российско-таджикском (славянском) университете обучаются около 35 тысяч студентов. Президент уточнил, что для граждан республики выделена одна из крупнейших среди стран СНГ квот – тысяча государственных стипендий.При поддержке России в Душанбе ведется строительство международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского, ввод которых запланирован на 2027 год.Историческая память и внешняя политикаРоссия и Таджикистан в этом году широко отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент Путин подчеркнул, что это общая победа всех народов Советского Союза, и выразил признательность Эмомали Рахмону за участие таджикского подразделения в параде Победы на Красной площади 9 мая.Обсуждение международных вопросов вновь подтвердило общность подходов двух стран: Москва и Душанбе, по словам российского лидера, выступают за верховенство международного права, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела государств.Россия и Таджикистан плотно координируют позиции на ключевых многосторонних площадках – ООН, ОДКБ, ШОС и СНГ. В текущем году Таджикистан председательствует в Содружестве независимых государств, и Россия оказывает партнерам всестороннее содействие, подчеркнул президент.Москва, по словам Путинна, традиционно вносит значительный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральной Азии, активно взаимодействуя с таджикскими коллегами в сфере оборонного, антитеррористического и антинаркотического сотрудничества. Важную роль в обеспечении безопасности региона играет дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база, являющаяся гарантом стабильности в Центральной Азии.Президент России подчеркнул, что Москва готова к дальнейшему расширению сотрудничества с Душанбе.О итогам переговоров Россия и Таджикистан подписали 16 документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проверил объекты Минобороны России в ТаджикистанеПрезидент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФКакие перспективы у крымского бизнеса в Белоруссии
таджикистан, владимир путин (политик), эмомали рахмон, россия, политика, внешняя политика, экономика, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Россия и Таджикистан обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политике, в безопасности, экономике, торговле, социальной и культурно-гуманитарной областях. Об этом по итогам встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поставлены новые большие амбициозные задачи по дальнейшему углублению российско-таджикского союзнического взаимодействия. Этому будут способствовать и подписанные сегодня межгосударственные, межправительственные и межведомственные документы", – подчеркнул российский лидер.

Экономика и торговля

По словам Путина, Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В 2024 году товарооборот вырос более чем на 7%, достигнув полутора миллиардов долларов, а в текущем году рост продолжился и составил 17,3%. Он отметил, что в республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, общий объем капиталовложений из России превышает 500 миллионов долларов. Более 97% взаимных расчетов между странами ведутся в национальных валютах, что свидетельствует о росте доверия и устойчивости финансовых связей.
Президент РФ добавил, что активно развиваются каналы кредитно-банковского сотрудничества: граждане России и Таджикистана могут выполнять трансграничные переводы через систему быстрых платежей, а российские карты "Мир" принимаются на территории республики. Межправительственная комиссия реализует программу экономического сотрудничества до 2027 года, в развитие которой сегодня одобрен план мероприятий по увеличению товарооборота в 2,5 раза к 2030 году.

Энергетика и промышленность

Россия поставляет Таджикистану значительные объемы нефти и нефтепродуктов, практически полностью покрывая потребности экономики республики. Эти поставки осуществляются на льготных условиях, без взимания экспортных таможенных пошлин, что ранее было согласовано на уровне глав государств.
Путин также рассказал, что Москва оказывает помощь Душанбе в развитии гидроэнергетики: построенные при участии России Сангтудинские ГЭС производят около 12% всей электроэнергии, потребляемой в стране. Российские компании, по словам президента, готовы и далее участвовать в модернизации и эксплуатации энергетических мощностей, предлагая передовые технологии, соответствующие современным стандартам безопасности и экологии.
Рассматриваются перспективы сотрудничества в сфере мирного атома – госкорпорация "Росатом" открыта к совместной работе, включая возведение малых модульных реакторов.
Российский лидер отметил, что крупные проекты реализуются и в сфере промышленной кооперации: в республике создается кластер легкой промышленности полного цикла – от выращивания хлопка до выпуска готовой продукции, а также строится российско-таджикский индустриальный парк.
Россия помогает в реабилитации территорий, подвергшихся воздействию горных и уранодобывающих производств; утверждена дорожная карта по рекультивации полигона отходов Дигмай.

Миграция и социальная политика

Путин отметил, что в России живут и трудятся порядка миллиона граждан Таджикистана, занятых в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте и логистике. Они вносят существенный вклад в развитие российской экономики, а их денежные переводы на родину служат серьезным подспорьем для семей и экономики Таджикистана в целом. Президент подчеркнул, что Москва стремится обеспечить достойные условия труда и социальной защиты для граждан республики, работающих на территории РФ. Российские и таджикистанские профильные ведомства находятся в постоянном контакте и тесно взаимодействуют по всем актуальным вопросам миграционной политики.

Образование и культура

Русский язык в Таджикистане имеет конституционный статус языка межнационального общения, и Россия, по словам Путина, выражает признательность президенту Эмомали Рахмону за внимание к его продвижению.
Успешно реализуется проект школьного обучения на русском языке: в пяти школах Душанбе и других городов по российским образовательным программам и стандартам обучаются порядка 5,7 тысячи учеников. В рамках инициативы "Российский учитель за рубежом" в республику направлено более 100 педагогов из России.
В российских вузах и их филиалах в Таджикистане, а также в Российско-таджикском (славянском) университете обучаются около 35 тысяч студентов. Президент уточнил, что для граждан республики выделена одна из крупнейших среди стран СНГ квот – тысяча государственных стипендий.
При поддержке России в Душанбе ведется строительство международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского, ввод которых запланирован на 2027 год.

Историческая память и внешняя политика

Россия и Таджикистан в этом году широко отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент Путин подчеркнул, что это общая победа всех народов Советского Союза, и выразил признательность Эмомали Рахмону за участие таджикского подразделения в параде Победы на Красной площади 9 мая.
Обсуждение международных вопросов вновь подтвердило общность подходов двух стран: Москва и Душанбе, по словам российского лидера, выступают за верховенство международного права, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела государств.
Россия и Таджикистан плотно координируют позиции на ключевых многосторонних площадках – ООН, ОДКБ, ШОС и СНГ. В текущем году Таджикистан председательствует в Содружестве независимых государств, и Россия оказывает партнерам всестороннее содействие, подчеркнул президент.
Москва, по словам Путинна, традиционно вносит значительный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральной Азии, активно взаимодействуя с таджикскими коллегами в сфере оборонного, антитеррористического и антинаркотического сотрудничества. Важную роль в обеспечении безопасности региона играет дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база, являющаяся гарантом стабильности в Центральной Азии.
Президент России подчеркнул, что Москва готова к дальнейшему расширению сотрудничества с Душанбе.
О итогам переговоров Россия и Таджикистан подписали 16 документов.
