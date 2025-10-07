Рейтинг@Mail.ru
В Кремле раскрыли детали визита Путина в Таджикистан - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Кремле раскрыли детали визита Путина в Таджикистан
В Кремле раскрыли детали визита Путина в Таджикистан - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Кремле раскрыли детали визита Путина в Таджикистан
Президент России Владимир Путин посетит 8-10 октября Таджикистан, примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав... РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетит 8-10 октября Таджикистан, примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ, а также проведет встречу со своим коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Программа госвизита президента России Владимира Путина в Таджикистан начнется вечером в среду, 8 октября, с возложения венка к памятнику Исмаилу Самани. Затем состоится неформальный обед с участием двух президентов, Владимира Путина и Эмомали Рахмона", – цитирует Ушакова РИА Новости.

По его словам, церемония официальной встречи и представление делегаций начнутся утром в четверг. После этого начинается рабочая программа. Она включает двухстороннюю встречу двух лидеров в формате тет-а-тет, после которой последуют двусторонние переговоры в расширенном составе.
По итогам переговоров президенты подпишут совместное заявление, а также подпишут порядка 15 совместных документов.
"Это и межгосударственные, и межправительственные, и межведомственные соглашения, которые охватывают кооперацию двух стран в области торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения и другие сферы", – уточнил Ушаков.
Он также отметил, что в рамках двусторонних переговоров будут обсуждаться и вопросы миграции, добавив, что в России сегодня трудятся около 1,2 миллиона граждан Таджикистана.
В рамках заседания Совета глав государств СНГ лидеры стран подведут итоги работы объединения за год и наметят задачи на перспективу. Также будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата "СНГ плюс". Этот формат предполагает участие третьих стран и организаций мероприятий под эгидой СНГ, уточнил помощник российского лидера. Участники саммита планируют принять Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, а также ряд других документов, в том числе в сфере противодействия терроризму и экстремизму и в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2028 годы.
В ходе второго саммита "Центральная Азия – Россия" 9 октября лидеры государств в Душанбе обсудят вопросы сотрудничества России и стран Центральной Азии в различных областях – торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других, рассказал Ушаков.
