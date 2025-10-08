Рейтинг@Mail.ru
Какие перспективы у крымского бизнеса в Белоруссии
Какие перспективы у крымского бизнеса в Белоруссии
Какие перспективы у крымского бизнеса в Белоруссии - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Какие перспективы у крымского бизнеса в Белоруссии
Между Беларусью и Крымом уже налажено тесное торгово-экономическое партнерство и с каждым годом эти связи расширяются и крепнут. На крымском рынке представлена... РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Между Беларусью и Крымом уже налажено тесное торгово-экономическое партнерство и с каждым годом эти связи расширяются и крепнут. На крымском рынке представлена большая линейка товаров из дружественной страны. Какие направления еще соединяют эти отношения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Роман Чегринец."Беларусь – основной экспортно-импортный партнер Крыма за пределами РФ", – подчеркнул гость эфира.По его словам, крымскому бизнесу есть к чему стремиться. Предприятия могут активнее "заходить" в дружественную республику. Равно и обратное. Сама Беларусь очень хочет работать в Крыму, торговать. Предприятия всех форм собственности, направлений – от сельхозпродукции до машиностроения – готовы работать с крымским рынком.Он напомнил, что белорусы сейчас активно помогают восстанавливать эти области. И Крым может заработать определенные дивиденды, помогая Белоруссии работать на исторических регионах России."Белорусско-крымских направлений много. Растет охват сотрудничества и уровень. Но у нас есть еще к чему стремиться и над чем работать", – уверен Роман Чегринец.Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал ранее, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.
Какие перспективы у крымского бизнеса в Белоруссии

Между Крымом и Беларусью развиваются крепкие торгово-экономическое связи – эксперт

06:38 08.10.2025
 
© РИА Новости . Andrei AleksandrovГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Andrei Aleksandrov
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Между Беларусью и Крымом уже налажено тесное торгово-экономическое партнерство и с каждым годом эти связи расширяются и крепнут. На крымском рынке представлена большая линейка товаров из дружественной страны. Какие направления еще соединяют эти отношения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Роман Чегринец.
"Беларусь – основной экспортно-импортный партнер Крыма за пределами РФ", – подчеркнул гость эфира.
По его словам, крымскому бизнесу есть к чему стремиться. Предприятия могут активнее "заходить" в дружественную республику. Равно и обратное. Сама Беларусь очень хочет работать в Крыму, торговать. Предприятия всех форм собственности, направлений – от сельхозпродукции до машиностроения – готовы работать с крымским рынком.

"Сами белорусы готовы более серьезно интегрироваться в экономику Крыма. Плюс им очень интересно через Крым выходить на исторические территории России, в первую очередь – Херсонскую и Запорожскую области. В этом плане Крым удачно расположен логистически", – рассказал гость эфира.

Он напомнил, что белорусы сейчас активно помогают восстанавливать эти области. И Крым может заработать определенные дивиденды, помогая Белоруссии работать на исторических регионах России.
"Белорусско-крымских направлений много. Растет охват сотрудничества и уровень. Но у нас есть еще к чему стремиться и над чем работать", – уверен Роман Чегринец.
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал ранее, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.
