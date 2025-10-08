https://crimea.ria.ru/20251008/kakie-perspektivy-u-krymskogo-biznesa-v-belorussii-1150021571.html

Какие перспективы у крымского бизнеса в Белоруссии

Между Беларусью и Крымом уже налажено тесное торгово-экономическое партнерство и с каждым годом эти связи расширяются и крепнут. На крымском рынке представлена...

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Между Беларусью и Крымом уже налажено тесное торгово-экономическое партнерство и с каждым годом эти связи расширяются и крепнут. На крымском рынке представлена большая линейка товаров из дружественной страны. Какие направления еще соединяют эти отношения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Роман Чегринец."Беларусь – основной экспортно-импортный партнер Крыма за пределами РФ", – подчеркнул гость эфира.По его словам, крымскому бизнесу есть к чему стремиться. Предприятия могут активнее "заходить" в дружественную республику. Равно и обратное. Сама Беларусь очень хочет работать в Крыму, торговать. Предприятия всех форм собственности, направлений – от сельхозпродукции до машиностроения – готовы работать с крымским рынком.Он напомнил, что белорусы сейчас активно помогают восстанавливать эти области. И Крым может заработать определенные дивиденды, помогая Белоруссии работать на исторических регионах России."Белорусско-крымских направлений много. Растет охват сотрудничества и уровень. Но у нас есть еще к чему стремиться и над чем работать", – уверен Роман Чегринец.Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал ранее, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Показали полуостров в миниатюре: как прошли Дни Крыма в БелоруссииТоварооборот РФ и Белоруссии превысил $50 млрд и продолжает расти – ПутинНам не оставили выбора: зачем Белоруссия размещает у себя "Орешник"

