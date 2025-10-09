Рейтинг@Mail.ru
Путин: товарооборот России и Таджикистана вырос на 17% - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Путин: товарооборот России и Таджикистана вырос на 17%
Путин: товарооборот России и Таджикистана вырос на 17% - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Путин: товарооборот России и Таджикистана вырос на 17%
Торгово-экономические связи России и Таджикистана развиваются хорошими темпами, за первые семь месяцев рост товарооборота составил больше 17%. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T10:48
2025-10-09T10:46
владимир путин (политик)
эмомали рахмон
таджикистан
россия
политика
экономика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Торгово-экономические связи России и Таджикистана развиваются хорошими темпами, за первые семь месяцев рост товарооборота составил больше 17%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим коллегой Эмомали Рахмоном в Таджикистане, куда российский лидер прибыл с государственным визитом.Путин подчеркнул, что страны выполняют все договоренности и фундаментальные цели, которые были заложены в договоре о дружбе 1993 года, в том числе и в области безопасности."В области безопасности, обороны мы проводим постоянную работу, имея в виду непростую ситуацию, которая складывается в регионе. Мы - надежные союзники, и Россия очень дорожит, и, безусловно, будет выполнять все обязательства", – добавил российский лидер.Кроме того, Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана за внимательное отношение к русской культуре и русскому языку."В сфере гуманитарного взаимодействия особенно хочу поблагодарить за такое внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли несколько школ, пять школ. Все это работает, функционирует на самом хорошем уровне", – сказал президент России.Владимир Путин 8-10 октября находится в Таджикистане с государственным визитом, он примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ, а также проведет встречу со своим коллегой Эмомали Рахмоном.В рамках заседания Совета глав государств СНГ лидеры стран подведут итоги работы объединения за год и наметят задачи на перспективу. Также будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата "СНГ плюс".Этот формат предполагает участие третьих стран и организаций мероприятий под эгидой СНГ. Участники саммита планируют принять Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, а также ряд других документов, в том числе в сфере противодействия терроризму и экстремизму и в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2028 годы.В ходе второго саммита "Центральная Азия – Россия" 9 октября лидеры государств в Душанбе обсудят вопросы сотрудничества России и стран Центральной Азии в различных областях – торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проверил объекты Минобороны России в ТаджикистанеВоенные РФ и Таджикистана уничтожают условных террористов на госграницеПрезидент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ
таджикистан
россия
владимир путин (политик), эмомали рахмон, таджикистан, россия, политика, экономика, новости
Путин: товарооборот России и Таджикистана вырос на 17%

Торгово-экономические связи России и Таджикистана развиваются хорошими темпами - Путин

10:48 09.10.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
Государственный визит президента Владимира Путина в Таджикистан
Государственный визит президента Владимира Путина в Таджикистан - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Торгово-экономические связи России и Таджикистана развиваются хорошими темпами, за первые семь месяцев рост товарооборота составил больше 17%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим коллегой Эмомали Рахмоном в Таджикистане, куда российский лидер прибыл с государственным визитом.
"Торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами. В прошлом году свыше семи процентов был рост нашего торгового оборота, а за первые семь месяцев текущего года – 17 с лишним процентов. Это хорошая динамика, и мы, безусловно, должны ее сохранить", – заявил президент РФ.
Путин подчеркнул, что страны выполняют все договоренности и фундаментальные цели, которые были заложены в договоре о дружбе 1993 года, в том числе и в области безопасности.
"В области безопасности, обороны мы проводим постоянную работу, имея в виду непростую ситуацию, которая складывается в регионе. Мы - надежные союзники, и Россия очень дорожит, и, безусловно, будет выполнять все обязательства", – добавил российский лидер.
Кроме того, Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана за внимательное отношение к русской культуре и русскому языку.
"В сфере гуманитарного взаимодействия особенно хочу поблагодарить за такое внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли несколько школ, пять школ. Все это работает, функционирует на самом хорошем уровне", – сказал президент России.
Владимир Путин 8-10 октября находится в Таджикистане с государственным визитом, он примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ, а также проведет встречу со своим коллегой Эмомали Рахмоном.
В рамках заседания Совета глав государств СНГ лидеры стран подведут итоги работы объединения за год и наметят задачи на перспективу. Также будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата "СНГ плюс".
Этот формат предполагает участие третьих стран и организаций мероприятий под эгидой СНГ. Участники саммита планируют принять Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, а также ряд других документов, в том числе в сфере противодействия терроризму и экстремизму и в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2028 годы.
В ходе второго саммита "Центральная Азия – Россия" 9 октября лидеры государств в Душанбе обсудят вопросы сотрудничества России и стран Центральной Азии в различных областях – торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других.
Владимир Путин (политик)
Эмомали Рахмон
Таджикистан
Россия
Политика
Экономика
Новости
 
