"Мне есть чем гордиться": ученый из Гвинеи о визите в Севастополь
"Мне есть чем гордиться": ученый из Гвинеи о визите в Севастополь
"Мне есть чем гордиться": ученый из Гвинеи о визите в Севастополь - РИА Новости Крым, 08.10.2025
"Мне есть чем гордиться": ученый из Гвинеи о визите в Севастополь
Участие во всероссийской конференции в Севастополе очень почетно и важно. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым заявил младший научный сотрудник Центра... РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Участие во всероссийской конференции в Севастополе очень почетно и важно. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым заявил младший научный сотрудник Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (Конакри, Гвинейская республика) Абубакар Силла.Абубакар был приглашен в Крым на XIV Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025" как перспективный представитель развивающейся гвинейской науки. По словам гостя конференции, для него лично это очень почетно.Поводом для гордости, по его словам, является уже одно то, что он выступает в России, учеба в которой для гвинейской молодежи престижна независимо от области науки."Да, программа повышения квалификации в России – все мои друзья о ней знают. Многие выкладываются, чтобы подать заявку на приезд и учебу в России. Потому что, если вы получаете диплом российского университета, это позволит вам получить потом хорошую работу в нашей стране и заслужить уважение во всем мире", – сказал Абубакар Силла.И хотя сам он уже не абитуриент, не студент и не выпускник вуза, участие в конференции он называет очередным этапом обучения, повышением своей квалификации и очень важной вехой и для него, и для гвинейской науки.В частности, молодой ученый отмечает, что здесь, в Севастополе, на базе российского федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" он имеет возможность практиковаться в своей области, используя новейшее оборудование, а важность этого трудно переоценить.По его словам, тот факт, что он и другие молодые ученые имеют возможность приезжать Россию в рамках разного рода программ и возвращаться домой с багажом новых знаний, способствует укреплению сотрудничества российской и гвинейской науки. "И это будет способствовать укреплению сплоченности между Россией и Гвинеей", – резюмировал он.В Севастополе на базе ИнБЮМ с 6 по 10 октября проводит XIV Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным проводи для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". Среди участников около 100 специалистов из полусотни научных организаций России, а также Бразилии, Никарагуа, Азербайджана, Тайваня и Гвинеи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морские микробиологи Севастополя и Тайваня расширяют сотрудничествоСвидетель двух цивилизаций: китаец Ши уже 30 лет живет в КрымуПоказали полуостров в миниатюре: как прошли Дни Крыма в Белоруссии
"Мне есть чем гордиться": ученый из Гвинеи о визите в Севастополь

Ученый из Гвинеи выступил с докладом в Севастополе и гордится своим визитом в Россию

07:10 08.10.2025
 
Младший научный сотрудник Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (Конакри, Гвинейская республика) Абубакар Силла
Младший научный сотрудник Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (Конакри, Гвинейская республика) Абубакар Силла - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Участие во всероссийской конференции в Севастополе очень почетно и важно. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым заявил младший научный сотрудник Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (Конакри, Гвинейская республика) Абубакар Силла.
Абубакар был приглашен в Крым на XIV Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025" как перспективный представитель развивающейся гвинейской науки. По словам гостя конференции, для него лично это очень почетно.

"Эта конференция позволяет мне обогатить свое резюме, выступить на мировом уровне и заявить о себе. Это поможет мне продолжить учебу в аспирантуре. Мне есть чем гордиться", – сказал молодой ученый.

Поводом для гордости, по его словам, является уже одно то, что он выступает в России, учеба в которой для гвинейской молодежи престижна независимо от области науки.
"Да, программа повышения квалификации в России – все мои друзья о ней знают. Многие выкладываются, чтобы подать заявку на приезд и учебу в России. Потому что, если вы получаете диплом российского университета, это позволит вам получить потом хорошую работу в нашей стране и заслужить уважение во всем мире", – сказал Абубакар Силла.
И хотя сам он уже не абитуриент, не студент и не выпускник вуза, участие в конференции он называет очередным этапом обучения, повышением своей квалификации и очень важной вехой и для него, и для гвинейской науки.
В частности, молодой ученый отмечает, что здесь, в Севастополе, на базе российского федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" он имеет возможность практиковаться в своей области, используя новейшее оборудование, а важность этого трудно переоценить.

"Практика в морской биологии, то есть возможность изучать образцы с помощью приборов, учиться обращаться с современными технологиями – это то, что нам нужно, потому что в Гвинее этого нет. И такое обучение позволяет совершенствоваться", – сказал гость конференции.

По его словам, тот факт, что он и другие молодые ученые имеют возможность приезжать Россию в рамках разного рода программ и возвращаться домой с багажом новых знаний, способствует укреплению сотрудничества российской и гвинейской науки. "И это будет способствовать укреплению сплоченности между Россией и Гвинеей", – резюмировал он.
В Севастополе на базе ИнБЮМ с 6 по 10 октября проводит XIV Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным проводи для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". Среди участников около 100 специалистов из полусотни научных организаций России, а также Бразилии, Никарагуа, Азербайджана, Тайваня и Гвинеи.
