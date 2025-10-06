https://crimea.ria.ru/20251006/morskie-mikrobiologi-sevastopolya-i-tayvanya-rasshiryayut-sotrudnichestvo-1150005304.html

Морские микробиологи Севастополя и Тайваня расширяют сотрудничество

Морские микробиологи Севастополя и Тайваня расширяют сотрудничество - РИА Новости Крым, 06.10.2025

Морские микробиологи Севастополя и Тайваня расширяют сотрудничество

Ученые Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" (Севастополь) и Национального тайваньского университета океана (Килунг) обсуждают... РИА Новости Крым, 06.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ученые Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" (Севастополь) и Национального тайваньского университета океана (Килунг) обсуждают расширение сотрудничества в части обмена кадрами для научных стажировок и организации дальних экспедиций с участием молодых ученых. О работающих проектах и перспективах корреспондент РИА Новости Крым поговорил с российскими и тайваньскими специалистами.Самый высокий уровеньПо словам ведущего научного сотрудника ИнБЮМ, кандидата биологических наук Владимира Муханова, с Национальным тайваньским университетом океана ученые из Севастополя сотрудничают уже почти шесть лет, и сегодня можно говорить, что это уже абсолютно реальные связи и эффективная работа."Мы ведем совместные исследования, а это самый высокий уровень сотрудничества. И у нас очень глубокие связи сейчас с ними", – сказал Муханов на полях XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025".Выйти на такой уровень удалось благодаря серьезному развитию института после 2014 года, отметил он."В украинские времена и близко об этом не говорилось. С возвращением в Россию очень сильно начали развивать базу инструментальную в институте, оборудование. Соответственно, стало больше возможностей выходить на международный уровень. Российские фонды объявляли конкурсы на международные разные гранты. И одним из направлений был Тайвань. Это и дало нам шанс найти друг друга", – рассказал ученый.Важно и очень ценноВся совместная работа российских и зарубежных специалистов связана с исследованием микроорганизмов моря. Особенно интересно им сравнивать результаты экспериментов, проведенных в Черном море и Южно-Китайском, в районе Тайваня, отмечает ученый."Потому все микроорганизмы – это основа. Именно они контролируют все потоки вещества и энергии в море, а не киты или дельфины. Они формируют все, в том числе продуцирование органического вещества в море, а значит, и морские ресурсы. Поэтому микробиология важна исключительно", – сказал Муханов.По его словам, в Тайване очень хорошо развиты морские исследования, что для севастопольских ученых ценно.Дорогу молодым"И особенно ценно, когда наша молодежь ездит туда, а их – к нам. Сейчас вот наша группа ездила туда, и они возили их по разным островам. Отбирали пробы, делали совместные эксперименты. И есть уже масса публикаций совместных, в том числе молодежи, что очень важно", – рассказал ученый.И отметил, что на Тайване хорошие специалисты и сотрудничество взаимовыгодно. Тем не менее эта работа требует масштабирования, чтобы у молодых ученых появилась возможность участвовать в дальних и длительных научных экспедициях, подчеркнул Муханов, и перспективы уже обсуждаются."Что касается экспедиций, то мы пока еще до этого уровня не дошли, но хотелось бы. Пока это невозможно. Но обязательно, как только появится возможность, мы с радостью будем брать их в свои экспедиционные исследования по Черному морю, на тот же "Профессор Водяницкий". Со своей стороны они готовы поступать так же и зовут нас", – поделился ученый.Кроме того, уже обсуждается возможность расширить контингент российских молодых ученых из Севастополя, которые могли бы ездить на Тайвань по программам краткосрочных стажировок."Я с Ань-И Цаем, деканом Колледжа океанических наук и ресурсов Национального тайваньского университета океана, который здесь сейчас присутствует, уже обсуждал, что было бы очень хорошо, чтобы не только микробиологи, то есть моя лаборатория и мой "отдел планктона", с которого все начиналось, мог приезжать. А чтобы наша молодежь из других подразделений могла подключиться. И мы говорили с советом молодых ученых, чтобы втянуть в это сотрудничество другие направления исследований", – сказал Муханов.Наука прежде всегоАспирантка Института морской среды и экологии (Тайвань) Оливия Мэделин рассказывает, что уже неоднократно участвовала в экспедициях в Тихом океане и Южно-Китайском море. А вот к исследованиям в Черном море была привлечена только однажды – ненадолго в прошлом году, это было как раз в рамках программы ИнБЮМ. И разумеется, если бы появился шанс быть включенной в состав экспедиции в Севастополе, это было бы здорово, призналась девушка."Хотелось бы изучить взаимодействие между вирусами и бактериями. И эксперименты – это всегда очень интересно", – сказала Оливия.Дело в том, что обитатели морей хоть и схожи, но акватории абсолютно разные, а значит отличаются и взаимосвязи организмов в них, и численность, и состав, и прочее, объясняют молодые специалисты.По словам магистрантки института Клары Натали Аннабель для ученых, изучающих море, в принципе очень важно обмениваться информацией регулярно."Везде разные моря и океаны, там проводятся исследования, и нужно обмениваться этой информацией, чтобы сравнивать, анализировать", – отметила она.Девушка считает, что такая коллаборации российских и тайванських ученых, которая сложилась у ее альма-матер и ИнБЮМ за последние годы, очень важна, поэтому участвовать в конференции нужно.Профессор Ань-И Цай сказал, что соглашение между двумя научными учреждениями России и Тайваня, ФИЦ ИнБЮМ и Национальным тайваньским университетом океана, планируется к подписанию в ближайшее время. "Впереди нас ждет еще работа", – сказал тайваньский ученый.В Севастополе на базе ИнБЮМ с 6 по 10 октября работает XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". Участие в ней принимают около 100 специалистов из полусотни научных организаций России, а также Бразилии, Никарагуа, Азербайджана, Тайваня и Гвинеи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

