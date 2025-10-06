Рейтинг@Mail.ru
Севастополь объединил молодых ученых со всей России и зарубежья
Севастополь объединил молодых ученых со всей России и зарубежья
Севастополь объединил молодых ученых со всей России и зарубежья - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Севастополь объединил молодых ученых со всей России и зарубежья
В Севастополе стартовала XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". В Крым прибыли...
2025-10-06T11:03
2025-10-06T11:03
севастополь
инбюм
черное море
наука и технологии
новости севастополя
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". В Крым прибыли специалисты со всех концов России, а также из-за рубежа, ряд экспертов из РФ и других стран будут участвовать в дискуссиях дистанционно, передает корреспондент РИА Новости Крым из Института биологии южных морей, на базе которого проходят мероприятия. Участие в конференции принимают около 100 специалистов из полусотни научных организаций России, а также Бразилии, Никарагуа, Азербайджана, Тайваня и Гвинеи. Ученые обсуждают биоразнообразие экосистем и их рациональное использование, биофизику и химию моря, молекулярно-генетические исследования обитателей морских глубин и многое другое. В рамках программы конференции предусмотрены пленарные доклады и круглые столы, а также секция Малой академии наук для школьников и мероприятия Школы молодых ученых – лекции и практики, посвященные передовым методам молекулярной генетики для изучения биологических объектов. XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025" проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России и посвящена 185-летию со дня рождения выдающихся ученых А. О. Ковалевского и В. Н. Ульянина. Конференция будет работать до 10 октября. Все мероприятия проходят на базе учреждений Института биологии южных морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Севастополь объединил молодых ученых со всей России и зарубежья

Севастополь собрал на научно-практическую конференцию молодых ученых и РФ и зарубежья

11:03 06.10.2025
 
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". В Крым прибыли специалисты со всех концов России, а также из-за рубежа, ряд экспертов из РФ и других стран будут участвовать в дискуссиях дистанционно, передает корреспондент РИА Новости Крым из Института биологии южных морей, на базе которого проходят мероприятия.
Участие в конференции принимают около 100 специалистов из полусотни научных организаций России, а также Бразилии, Никарагуа, Азербайджана, Тайваня и Гвинеи.
Ученые обсуждают биоразнообразие экосистем и их рациональное использование, биофизику и химию моря, молекулярно-генетические исследования обитателей морских глубин и многое другое.
В рамках программы конференции предусмотрены пленарные доклады и круглые столы, а также секция Малой академии наук для школьников и мероприятия Школы молодых ученых – лекции и практики, посвященные передовым методам молекулярной генетики для изучения биологических объектов.
XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025" проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России и посвящена 185-летию со дня рождения выдающихся ученых А. О. Ковалевского и В. Н. Ульянина. Конференция будет работать до 10 октября. Все мероприятия проходят на базе учреждений Института биологии южных морей.
