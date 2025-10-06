https://crimea.ria.ru/20251006/sevastopol-obedinil-molodykh-uchenykh-so-vsey-rossii-i-zarubezhya--1149986531.html

Севастополь объединил молодых ученых со всей России и зарубежья

Севастополь объединил молодых ученых со всей России и зарубежья - РИА Новости Крым, 06.10.2025

Севастополь объединил молодых ученых со всей России и зарубежья

В Севастополе стартовала XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". В Крым прибыли... РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T11:03

2025-10-06T11:03

2025-10-06T11:03

севастополь

инбюм

черное море

наука и технологии

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149987686_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90688327c62e496b1a55dfdfe0b04de0.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". В Крым прибыли специалисты со всех концов России, а также из-за рубежа, ряд экспертов из РФ и других стран будут участвовать в дискуссиях дистанционно, передает корреспондент РИА Новости Крым из Института биологии южных морей, на базе которого проходят мероприятия. Участие в конференции принимают около 100 специалистов из полусотни научных организаций России, а также Бразилии, Никарагуа, Азербайджана, Тайваня и Гвинеи. Ученые обсуждают биоразнообразие экосистем и их рациональное использование, биофизику и химию моря, молекулярно-генетические исследования обитателей морских глубин и многое другое. В рамках программы конференции предусмотрены пленарные доклады и круглые столы, а также секция Малой академии наук для школьников и мероприятия Школы молодых ученых – лекции и практики, посвященные передовым методам молекулярной генетики для изучения биологических объектов. XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025" проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России и посвящена 185-летию со дня рождения выдающихся ученых А. О. Ковалевского и В. Н. Ульянина. Конференция будет работать до 10 октября. Все мероприятия проходят на базе учреждений Института биологии южных морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, инбюм, черное море, наука и технологии, новости севастополя