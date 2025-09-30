https://crimea.ria.ru/20250930/pokazali-poluostrov-v-miniatyure-kak-proshli-dni-kryma-v-belorussii-1149859349.html

Показали полуостров в миниатюре: как прошли Дни Крыма в Белоруссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Дни Крыма в Белоруссии прошли насыщенно и масштабно, представлявшим республику ансамблям "Таврида" и "Хайтарма" удалось показать белорусским гостям культурную жизнь полуострова в миниатюре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственного совета Крыма, замглавы "Ассамблеи народов России" РК Ибраим Ширин.Кроме того, в рамках Дней Крыма в Белоруссии обсуждались перспективы сотрудничества в экономике и культурно-гуманитарной сфере. Особое место в программе заняло открытие выставки "Культурное наследие Крыма", где были представлены материалы об истории полуострова, его архитектурных памятниках, традициях и богатом этническом многообразии.По словам парламентария, белорусы очень любят отдыхать в Крыму и летом стараются приехать на полуостров, несмотря на сложности логистики.Ширин добавил, что белорусские предприниматели заинтересованы в экспорте на полуостров своих товаров, таких как косметика, продукты питания и другие. Белоруссия заинтересована в импорте крымских фруктов и вина.Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ялтинским литературным музеем и историческим музеем Гродненской области. Ширин добавил, что в скором времени в Гродно появится город-побратим в Крыму.Международный форум "Дни Крыма в Белоруссии" прошли с 23 по 26 сентября. Крымская делегация посетила Минск и Гродненскую область. В рамках деловой программы состоялись встречи крымской делегации с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым, муфтием республики Абу-Бекиром Шабановичем, генконсулом РФ в Гродно Феодосием Владышевским, руководством и студентами Белорусского государственного университета и других вузов РБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое место занимает Белоруссия во внешней торговле Крыма Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и БелоруссиейКрым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России

