Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России
Крым является хабом для поставок товаров из Беларуси в Херсонскую и Запорожскую области для восстановления исторических регионов России. Об этом в эфире радио...
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым.
Крым является хабом для поставок товаров из Беларуси в Херсонскую и Запорожскую области для восстановления исторических регионов России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал зампредседателя ОП РК, председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
По словам Чегринца, Беларусь очень активно участвует в восстановлении исторических территорий России, и это касается всех абсолютно новых областей.
"Белорусские компании разных форм собственности работают на этих территориях. Занимаются и строительством, и отделкой, и различными другими работами. Поставляют очень много стройматериалов, комплектующих и так далее. И очень активно они продолжают входить в рынки этих областей", – сказал спикер.
И подчеркнул, что это взаимовыгодное сотрудничество для всех, и в этом важном процессе свою особую роль играет Крым.
"В первую очередь как логистический хаб для поставки различных товаров в Херсонскую и Запорожскую области. Если, допустим, Донецк и Луганск – там Ростов удобнее для доставки товаров из Белоруссии, то здесь логистика наиболее удобная только через Крым", – сказал гость эфира.
Через полуостров идут практически все белорусские товары, предназначенные для возвращенных Россией областей, здесь же большая их часть хранится, а потом переправляется дальше, уточнил Чегринец.
На перспективу Крым рассматривает также совместные с Белоруссией проекты, например, по поставке комплектующих для таких товаров, которые удобнее будет собирать на полуострове, добавил эксперт.
"В Крыму можно сделать узловую сборку, допустим, сельхозтехники. Ну есть несколько проектов, которые и Беларусь предлагала, и я общался с коллегами из профильных органов власти, бизнеса. Что-то уже заработало. Крым в стороне не стоит", – сказал спикер.
По словам Чегринца, эта работа будет наращиваться со стороны Белоруссии, которой интересны новые рынки, как и рынок Крыма. Причем отправлять в новые регионы России республика продолжит не только свои товары, но и технологии, и специалистов, заметил он.
"В Республике Беларусь сохранены определенные советские наработки и даже институты остались советские, которые за период независимости Белоруссии строили целые города в Казахстане, Венесуэле, в других странах. У них есть большой опыт как восстановления, так и постройки с нуля. И я уверен, что Беларусь будет все активнее участвовать в жизни наших исторических территорий", – сказал гость эфира.
И отметил, что Белоруссию можно считать основным внешнеэкономическим партнером Крыма: с большим отрывом после нее идут Китай, Армения, Киргизия, Узбекистан и другие. "Поэтому все здесь абсолютно закономерно", – подытожил спикер.
