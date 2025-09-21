https://crimea.ria.ru/20250921/krym-pomogaet-belarusi-uchastvovat-v-vosstanovlenii-novykh-regionov-rossii-1149489112.html

Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России

Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России

Крым является хабом для поставок товаров из Беларуси в Херсонскую и Запорожскую области для восстановления исторических регионов России. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 21.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Крым является хабом для поставок товаров из Беларуси в Херсонскую и Запорожскую области для восстановления исторических регионов России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя ОП РК, председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.По словам Чегринца, Беларусь очень активно участвует в восстановлении исторических территорий России, и это касается всех абсолютно новых областей.И подчеркнул, что это взаимовыгодное сотрудничество для всех, и в этом важном процессе свою особую роль играет Крым."В первую очередь как логистический хаб для поставки различных товаров в Херсонскую и Запорожскую области. Если, допустим, Донецк и Луганск – там Ростов удобнее для доставки товаров из Белоруссии, то здесь логистика наиболее удобная только через Крым", – сказал гость эфира.Через полуостров идут практически все белорусские товары, предназначенные для возвращенных Россией областей, здесь же большая их часть хранится, а потом переправляется дальше, уточнил Чегринец.На перспективу Крым рассматривает также совместные с Белоруссией проекты, например, по поставке комплектующих для таких товаров, которые удобнее будет собирать на полуострове, добавил эксперт."В Крыму можно сделать узловую сборку, допустим, сельхозтехники. Ну есть несколько проектов, которые и Беларусь предлагала, и я общался с коллегами из профильных органов власти, бизнеса. Что-то уже заработало. Крым в стороне не стоит", – сказал спикер.По словам Чегринца, эта работа будет наращиваться со стороны Белоруссии, которой интересны новые рынки, как и рынок Крыма. Причем отправлять в новые регионы России республика продолжит не только свои товары, но и технологии, и специалистов, заметил он.И отметил, что Белоруссию можно считать основным внешнеэкономическим партнером Крыма: с большим отрывом после нее идут Китай, Армения, Киргизия, Узбекистан и другие. "Поэтому все здесь абсолютно закономерно", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять летМежду Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин

