Рейтинг@Mail.ru
Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/kogda-otkroetsya-zheleznodorozhnoe-soobschenie-mezhdu-krymom-im-belorussiey-1149691906.html
Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией
Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией
Вопрос запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Крымом и Белоруссией прорабатывается, речь может идти о прицепных вагонах к составу, идущему из... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T16:50
2025-09-24T18:03
крым
беларусь
георгий мурадов
новости крыма
поезд
поезд "таврия"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146616034_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0ed687733223a6cfcc858b2c88d4dab0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Вопрос запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Крымом и Белоруссией прорабатывается, речь может идти о прицепных вагонах к составу, идущему из Смоленска в Симферополь. Об этом в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь рассказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Он отметил, что Крым остается популярным среди белорусских туристов. На полуостров приезжают на отдых и оздоровление дети из братской страны. В Ялте работает принадлежащий РБ санаторий "Беларусь", который постоянно заполнен отдыхающими из дружественной республики.Ранее между Крымом и Белоруссией был налажено автобусное сообщение. В 2023 году начались рейсы автобуса, следующего по маршруту Ялта – Алушта – Симферополь – Феодосия – Керчь – Минск.С 23 по 26 сентября в Минске проходит Международный форум "Дни Крыма в Белоруссии". Георгий Мурадов возглавляет крымскую делегацию. В 2025 году форум посвящен 80-летию Великой Победы. В рамках деловой программы состоялись встречи крымской делегации с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым, муфтием республики Абу-Бекиром Шабановичем. Также в программе – встречи с генконсулом РФ в Гродно Феодосием Владышевским, руководством и студентами Белорусского государственного университета и других вузов РБ. Также запланировано подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве между учреждениями сферы культуры Крыма и Белоруссии. Предусмотрена культурная программа с участием солистов Крымской государственной филармонии, ансамблей "Хайтарма" и "Таврия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
беларусь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146616034_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_6ce0aa42ee46e661dc7c89b07b7a2318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, беларусь, георгий мурадов, новости крыма, поезд, поезд "таврия"
Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией

Крым и Белоруссия прорабатывают вопрос открытия ж/д сообщения – Мурадов

16:50 24.09.2025 (обновлено: 18:03 24.09.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Мурманск – Севастополь
Поезд Мурманск – Севастополь
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Вопрос запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Крымом и Белоруссией прорабатывается, речь может идти о прицепных вагонах к составу, идущему из Смоленска в Симферополь. Об этом в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь рассказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.

"Вопрос находится в проработке. Он носит чисто экономический характер. Если в летний период поток такой появляется, зимой, весной и осенью его меньше. Как только наши железнодорожные перевозчики сориентируются, что есть возможность если не отдельный поезд (запустить – ред.), то хотя бы добавить вагоны к поезду, который идет из Крыма в Смоленск, они нам обещают в этом деле посодействовать", - сказал Мурадов.

Он отметил, что Крым остается популярным среди белорусских туристов. На полуостров приезжают на отдых и оздоровление дети из братской страны. В Ялте работает принадлежащий РБ санаторий "Беларусь", который постоянно заполнен отдыхающими из дружественной республики.
"Важным направлением является работа наших туроператоров, российских и белорусских… Белорусы ведь заинтересованы не только в том, чтобы на пляже полежать. Историко-познавательный, спортивный туризм, экотуризм, крымская гастрономия – все это привлекает туристов из Белоруссии, турпоток из этой страны растет", - добавил постпред Крыма при президенте РФ.
Ранее между Крымом и Белоруссией был налажено автобусное сообщение. В 2023 году начались рейсы автобуса, следующего по маршруту Ялта – Алушта – Симферополь – Феодосия – Керчь – Минск.
С 23 по 26 сентября в Минске проходит Международный форум "Дни Крыма в Белоруссии". Георгий Мурадов возглавляет крымскую делегацию. В 2025 году форум посвящен 80-летию Великой Победы. В рамках деловой программы состоялись встречи крымской делегации с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым, муфтием республики Абу-Бекиром Шабановичем. Также в программе – встречи с генконсулом РФ в Гродно Феодосием Владышевским, руководством и студентами Белорусского государственного университета и других вузов РБ. Также запланировано подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве между учреждениями сферы культуры Крыма и Белоруссии. Предусмотрена культурная программа с участием солистов Крымской государственной филармонии, ансамблей "Хайтарма" и "Таврия".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымБеларусьГеоргий МурадовНовости КрымаПоездПоезд "Таврия"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно
17:39Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
17:13Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать
16:54В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
16:50Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией
16:32Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
16:31В Крыму назначили нового помощника главы республики
16:23Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
16:18Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму
16:14Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение
16:07Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе
16:01В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ
15:56Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов
15:48На Крым идет штормовой ветер
15:44Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек
15:35В России с 1 января повысят МРОТ
15:22Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной
15:12В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
15:07В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ
15:01Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
Лента новостейМолния