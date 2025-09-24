https://crimea.ria.ru/20250924/kogda-otkroetsya-zheleznodorozhnoe-soobschenie-mezhdu-krymom-im-belorussiey-1149691906.html

Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией

Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией

Вопрос запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Крымом и Белоруссией прорабатывается, речь может идти о прицепных вагонах к составу, идущему из... РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T16:50

2025-09-24T16:50

2025-09-24T18:03

крым

беларусь

георгий мурадов

новости крыма

поезд

поезд "таврия"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146616034_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0ed687733223a6cfcc858b2c88d4dab0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Вопрос запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Крымом и Белоруссией прорабатывается, речь может идти о прицепных вагонах к составу, идущему из Смоленска в Симферополь. Об этом в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь рассказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Он отметил, что Крым остается популярным среди белорусских туристов. На полуостров приезжают на отдых и оздоровление дети из братской страны. В Ялте работает принадлежащий РБ санаторий "Беларусь", который постоянно заполнен отдыхающими из дружественной республики.Ранее между Крымом и Белоруссией был налажено автобусное сообщение. В 2023 году начались рейсы автобуса, следующего по маршруту Ялта – Алушта – Симферополь – Феодосия – Керчь – Минск.С 23 по 26 сентября в Минске проходит Международный форум "Дни Крыма в Белоруссии". Георгий Мурадов возглавляет крымскую делегацию. В 2025 году форум посвящен 80-летию Великой Победы. В рамках деловой программы состоялись встречи крымской делегации с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым, муфтием республики Абу-Бекиром Шабановичем. Также в программе – встречи с генконсулом РФ в Гродно Феодосием Владышевским, руководством и студентами Белорусского государственного университета и других вузов РБ. Также запланировано подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве между учреждениями сферы культуры Крыма и Белоруссии. Предусмотрена культурная программа с участием солистов Крымской государственной филармонии, ансамблей "Хайтарма" и "Таврия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

беларусь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, беларусь, георгий мурадов, новости крыма, поезд, поезд "таврия"