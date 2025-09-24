https://crimea.ria.ru/20250924/kogda-otkroetsya-zheleznodorozhnoe-soobschenie-mezhdu-krymom-im-belorussiey-1149691906.html
Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией
16:50 24.09.2025 (обновлено: 18:03 24.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Вопрос запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Крымом и Белоруссией прорабатывается, речь может идти о прицепных вагонах к составу, идущему из Смоленска в Симферополь. Об этом в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь рассказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
"Вопрос находится в проработке. Он носит чисто экономический характер. Если в летний период поток такой появляется, зимой, весной и осенью его меньше. Как только наши железнодорожные перевозчики сориентируются, что есть возможность если не отдельный поезд (запустить – ред.), то хотя бы добавить вагоны к поезду, который идет из Крыма в Смоленск, они нам обещают в этом деле посодействовать", - сказал Мурадов.
Он отметил, что Крым остается популярным среди белорусских туристов. На полуостров приезжают на отдых и оздоровление дети из братской страны. В Ялте работает принадлежащий РБ санаторий "Беларусь", который постоянно заполнен отдыхающими из дружественной республики.
"Важным направлением является работа наших туроператоров, российских и белорусских… Белорусы ведь заинтересованы не только в том, чтобы на пляже полежать. Историко-познавательный, спортивный туризм, экотуризм, крымская гастрономия – все это привлекает туристов из Белоруссии, турпоток из этой страны растет", - добавил постпред Крыма при президенте РФ.
Ранее между Крымом и Белоруссией был налажено автобусное сообщение. В 2023 году начались рейсы автобуса, следующего по маршруту Ялта – Алушта – Симферополь – Феодосия – Керчь – Минск.
С 23 по 26 сентября в Минске проходит Международный форум "Дни Крыма в Белоруссии". Георгий Мурадов возглавляет крымскую делегацию. В 2025 году форум посвящен 80-летию Великой Победы. В рамках деловой программы состоялись встречи крымской делегации с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым, муфтием республики Абу-Бекиром Шабановичем. Также в программе – встречи с генконсулом РФ в Гродно Феодосием Владышевским, руководством и студентами Белорусского государственного университета и других вузов РБ. Также запланировано подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве между учреждениями сферы культуры Крыма и Белоруссии. Предусмотрена культурная программа с участием солистов Крымской государственной филармонии, ансамблей "Хайтарма" и "Таврия".
