Какое место занимает Белоруссия во внешней торговле Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Большая половина внешней торговли Крыма в настоящее время приходится на Белоруссию, экономическое сотрудничество между двумя республиками выходит на новые направления. Об этом в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь рассказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.По его словам, в экономическом сотрудничестве двух республик появились новые направления. В частности, сегодня речь идет о промышленной кооперации."То есть товары для зарубежных рынков и для внутреннего рынка Союзного государства частично будут создаваться в Крыму, частично – в Белоруссии, и таким образом будет появляться единый продукт. Об этом мы сейчас ведем речь с белорусскими партнерами", - уточнил постпред Крыма при президенте РФ.Он отметил, что сотрудничество ведется в том числе в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта.Кроме того, белорусские партнеры проявляют интерес к использованию крымских портов. Также республика готова совместно с белорусскими компаниями заниматься выловом рыбы в Атлантическом океане, куда Россию, по словам Мурадова, "зовут африканские страны".С 23 по 26 сентября проходит Международный форум "Дни Крыма в Белоруссии". Георгий Мурадов возглавляет крымскую делегацию. В 2025 году форум посвящен 80-летию Великой Победы. В рамках деловой программы состоялись встречи крымской делегации с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым, муфтием республики Абу-Бекиром Шабановичем. Также в программе – встречи с генконсулом РФ в Гродно Феодосием Владышевским, руководством и студентами Белорусского государственного университета и других вузов РБ. Также запланировано подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве между учреждениями сферы культуры Крыма и Белоруссии. Предусмотрена культурная программа с участием солистов Крымской государственной филармонии, ансамблей "Хайтарма" и "Таврия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и БелоруссиейКакие товары из Крыма идут на экспорт и кто выбирает крымскоеКрым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России

