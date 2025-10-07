Рейтинг@Mail.ru
Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники - РИА Новости Крым, 07.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251007/pod-kerchyu-gromko--na-poluostrove-rabotayut-vzryvotekhniki-1150016602.html
Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники
Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники
На спецполигоне в 15 километрах от Керчи саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Подрыв запланирован на вторую половину дня... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T13:48
2025-10-07T13:37
крым
керчь
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144431360_0:77:2913:1716_1920x0_80_0_0_15f80b43c9ec1cc729a0dcc47c90b65b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. На спецполигоне в 15 километрах от Керчи саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Подрыв запланирован на вторую половину дня во вторник. Об этом предупредили в администрации Ленинского района.Власти уточнили, что работы будут проводить во второй половине дня в 15 километрах к западу от Керчи. Жителей района просят воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Опасные находки времен войны на всей территории Республики Крым и в Севастополе уничтожают регулярно. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе
крым, керчь, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники

В Ленинском районе Крыма 7 октября произведут подрыв взрывоопасных предметов

13:48 07.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
Взрыв. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. На спецполигоне в 15 километрах от Керчи саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Подрыв запланирован на вторую половину дня во вторник. Об этом предупредили в администрации Ленинского района.
"7 октября на территории Багеровского сельского поселения на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Власти уточнили, что работы будут проводить во второй половине дня в 15 километрах к западу от Керчи. Жителей района просят воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Опасные находки времен войны на всей территории Республики Крым и в Севастополе уничтожают регулярно. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
