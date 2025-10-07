https://crimea.ria.ru/20251007/pod-kerchyu-gromko--na-poluostrove-rabotayut-vzryvotekhniki-1150016602.html

Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники

На спецполигоне в 15 километрах от Керчи саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Подрыв запланирован на вторую половину дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. На спецполигоне в 15 километрах от Керчи саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Подрыв запланирован на вторую половину дня во вторник. Об этом предупредили в администрации Ленинского района.Власти уточнили, что работы будут проводить во второй половине дня в 15 километрах к западу от Керчи. Жителей района просят воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Опасные находки времен войны на всей территории Республики Крым и в Севастополе уничтожают регулярно. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе

