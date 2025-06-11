https://crimea.ria.ru/20250611/aviabombu-vesom-v-chetvert-tonny-unichtozhili-v-sevastopole-1147138499.html

Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе

Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе

Крупную авиабомбу уничтожили сотрудники МЧС России в Севастополе. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о 250-килограммовом немецком боеприпасе времен... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T17:13

2025-06-11T17:13

2025-06-11T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Крупную авиабомбу уничтожили сотрудники МЧС России в Севастополе. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о 250-килограммовом немецком боеприпасе времен Великой Отечественной войны.В ведомстве уточнили, что боеприпас был обнаружен в районе Камышового шоссе. Такие бомбы использовались вражеской армией для поражения фортификационных сооружений, техники и живой силы."Сработали четко, аккуратно, профессионально", – констатировали в ведомстве.Крымчан и гостей полуострова ранее предупредили, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные тактические учения военнослужащие армии России проводят на полигоне "Опук".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс севастополя, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, взрыв