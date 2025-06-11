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Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе
Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе
Крупную авиабомбу уничтожили сотрудники МЧС России в Севастополе. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о 250-килограммовом немецком боеприпасе времен... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T17:13
2025-06-11T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Крупную авиабомбу уничтожили сотрудники МЧС России в Севастополе. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о 250-килограммовом немецком боеприпасе времен Великой Отечественной войны.В ведомстве уточнили, что боеприпас был обнаружен в районе Камышового шоссе. Такие бомбы использовались вражеской армией для поражения фортификационных сооружений, техники и живой силы."Сработали четко, аккуратно, профессионально", – констатировали в ведомстве.Крымчан и гостей полуострова ранее предупредили, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные тактические учения военнослужащие армии России проводят на полигоне "Опук".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников
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РИА Новости Крым
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севастополь, мчс севастополя, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, взрыв
Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе

Немецкая авиабомба весом в четверть тонны уничтожена в Севастополе – МЧС

17:13 11.06.2025 (обновлено: 17:20 11.06.2025)
 
© МЧС СевастополяУничтожение боеприпасов
Уничтожение боеприпасов
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Крупную авиабомбу уничтожили сотрудники МЧС России в Севастополе. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о 250-килограммовом немецком боеприпасе времен Великой Отечественной войны.
"Немецкий боеприпас SD-250 времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов ликвидировали севастопольские специалисты МЧС России. Находку транспортировали на спецполигон, где уничтожили путем контролируемого подрыва", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что боеприпас был обнаружен в районе Камышового шоссе. Такие бомбы использовались вражеской армией для поражения фортификационных сооружений, техники и живой силы.
"Сработали четко, аккуратно, профессионально", – констатировали в ведомстве.
© МЧС СевастополяУничтожение боеприпасов
Уничтожение боеприпасов
© МЧС Севастополя
Уничтожение боеприпасов
Крымчан и гостей полуострова ранее предупредили, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные тактические учения военнослужащие армии России проводят на полигоне "Опук".
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