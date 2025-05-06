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В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды
В Керчи в гараже 58-летнего местного жителя нашли целый арсенал взрывоопасных предметов, среди которых – артиллерийские снаряды и авиационная бомба. Об этом... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T11:33
2025-05-06T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Керчи в гараже 58-летнего местного жителя нашли целый арсенал взрывоопасных предметов, среди которых – артиллерийские снаряды и авиационная бомба. Об этом сообщили в МВД Крыма.В пресс-службе рассказывают, обследование проводилось в рамках плановых мероприятий по выявлению опасных предметов в жилом секторе. В ходе осмотра гаражного помещения одного из жителей сотрудники обнаружили металлические предметы, визуально напоминающие боеприпасы.Согласно заключению эксперта, изъятые предметы оказались промышленно изготовленными взрывными устройствами военного назначения, причем действующими. Также в гараже нашли взрывчатки иностранного происхождения."Подозреваемый утверждает, что обнаруженные им боеприпасы были выкопаны из земли на окраинах города, и он хранил их как историческую ценность", – дополнили в ведомстве.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение взрывных устройств". Санкция по ней предусматривает до 8 лет заключения и штраф до 100 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиковФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах РоссииШесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
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60
керчь, мвд по республике крым, оружие, новости крыма, крым, закон и право
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды

В Керчи полицейские изъяли у местного жителя артиллерийские снаряды и авиационную бомбу

11:33 06.05.2025
 
© МВД по РКВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя артиллерийские снаряды и авиационную бомбу
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя артиллерийские снаряды и авиационную бомбу
© МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Керчи в гараже 58-летнего местного жителя нашли целый арсенал взрывоопасных предметов, среди которых – артиллерийские снаряды и авиационная бомба. Об этом сообщили в МВД Крыма.
В пресс-службе рассказывают, обследование проводилось в рамках плановых мероприятий по выявлению опасных предметов в жилом секторе. В ходе осмотра гаражного помещения одного из жителей сотрудники обнаружили металлические предметы, визуально напоминающие боеприпасы.
"В числе обнаруженных объектов: артиллерийские бронебойные и осколочно-фугасные снаряды калибра от 20 мм до 47 мм; две большие ружейные противотанковые кумулятивные гранаты; одна противотанковая кумулятивная авиационная бомба", – уточняют в МВД.
© МВД по РКВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя артиллерийские снаряды и авиационную бомбу
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя артиллерийские снаряды и авиационную бомбу
© МВД по РК
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя артиллерийские снаряды и авиационную бомбу
Согласно заключению эксперта, изъятые предметы оказались промышленно изготовленными взрывными устройствами военного назначения, причем действующими. Также в гараже нашли взрывчатки иностранного происхождения.
"Подозреваемый утверждает, что обнаруженные им боеприпасы были выкопаны из земли на окраинах города, и он хранил их как историческую ценность", – дополнили в ведомстве.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение взрывных устройств". Санкция по ней предусматривает до 8 лет заключения и штраф до 100 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков
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КерчьМВД по Республике КрымОружиеНовости КрымаКрымЗакон и право
 
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