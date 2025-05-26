https://crimea.ria.ru/20250526/pulemety-ruzhya-i-revolvery-v-rossii-nakryli-podpolnykh-oruzheynikov-1146708260.html

Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников

Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников

В России за март и апрель силовики накрыли 62 подпольные оружейные мастерские. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T09:22

2025-05-26T09:22

2025-05-26T09:27

россия

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В России за март и апрель силовики накрыли 62 подпольные оружейные мастерские. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.В рамках спецоперации пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.По адресам проживания нелегальных оружейников в марте-апреле 2025 года прошли оперативные мероприятия и следственные действия.Ранее сообщалось, что житель Судака осужден за незаконное хранение патронов к огнестрельному оружию. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к одному году ограничения свободы. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыКрымчанину грозит 5 лет колонии за хранение боеприпасовВ Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оружие