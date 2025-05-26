Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников
ФСБ: в России накрыли 62 подпольные оружейные мастерские
09:22 26.05.2025 (обновлено: 09:27 26.05.2025)
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиНайденный схрон в Херсонской области
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В России за март и апрель силовики накрыли 62 подпольные оружейные мастерские. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
"Пресечена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", – сказано в сообщении.
В рамках спецоперации пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.
По адресам проживания нелегальных оружейников в марте-апреле 2025 года прошли оперативные мероприятия и следственные действия.
"Из незаконного оборота изъято 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранаты и запалы, более 136 килограммов взрывчатых веществ (аммонал, гексоген, пластит, тротил, порох) и свыше 56 тысяч патронов различного калибра", – уточнили силовики.
Ранее сообщалось, что житель Судака осужден за незаконное хранение патронов к огнестрельному оружию. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к одному году ограничения свободы. Пока приговор в законную силу не вступил.
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