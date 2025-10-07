https://crimea.ria.ru/20251007/im-v-golovu-nam-ne-zalezt-kakikh-spetsialistov-ii-ne-zamenit-nikogda-1150009813.html

"Им в голову нам не залезть": каких специалистов ИИ не заменит никогда

Искусственный интеллект (ИИ) лет через 10 сможет выполнять до 50% работы, которой занимаются ученые, но их самих ИИ не вытеснит, а лишь избавит от рутины. Такое РИА Новости Крым, 07.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Искусственный интеллект (ИИ) лет через 10 сможет выполнять до 50% работы, которой занимаются ученые, но их самих ИИ не вытеснит, а лишь избавит от рутины. Такое мнение РИА Новости Крым на полях Всероссийской научно-практической конференции "Понт Эвксинский – 2025" в Севастополе высказал сотрудник лаборатории биотехнологии морских микроводорослей научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" (Владивосток) Кирилл Тевс.По словам Тевса, в науке всем ученым, независимо от области и направления деятельности, ИИ помогает уже сегодня.Помощь ИИ особенно важна там, где нужны подсчеты и сравнения, отметил он."Коллеги наши, например, следят за морскими млекопитающими, ходят в рейсы на остров Тюлений, наблюдают за динамикой морских котиков, сивучей. И беспилотные летательные аппараты и прочие программы позволяют им не делать их подсчет во время обхода территории или какого-то вмешательства. А просто подняли квадрокоптер, он отснял весь остров, с помощью программы произвел подсчеты – определил размеры животных, количество самцов и самок по характерным признакам, и выдал результат: сколько было в прошлом году и сколько сейчас", – привел пример Кирилл.По мнению Тевса, пока ИИ как технология еще все же "сыровата", но в ближайшем будущем искусственный интеллект научится очень многому и сможет выполнять до половины работы ученых в любой науке. "Думаю, в ближайшие 8 – 10 лет ИИ заменит работу ученых на 50% – это точно", – высказал он мнение.Но самих ученых искусственный интеллект не заменит и в дальнейшем, считает Тевс, хотя разговоры такие ходят в научных кругах.Поэтому большинство ученых останутся и будут заниматься тем, чем и должны – собственно наукой, открытиями, тогда как ИИ станут их своего рода подмастерьями, делает он вывод.По мнению Тевса, наука в России сегодня развивается семимильными шагами, что доказывает и оснащение учреждений новейшим оборудованием, и грантовая поддержка."Довольно мощная сейчас поддержка для молодых ученых в грантовой системе. Она в России хорошо развита и совершенствуется на глазах", – сказал ученый.Сам он в ближайшее время готовится защищать кандидатскую диссертацию в Севастополе и продолжать поднимать науку так, как умеет сам. А ИИ в помощь.В Севастополе на базе ИнБЮМ с 6 по 10 октября работает XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". Участие в ней принимают около 100 специалистов из полусотни научных организаций России, а также Бразилии, Никарагуа, Азербайджана, Тайваня и Гвинеи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработицаИнтеллект без души: почему нейросети не способны заменить человекаВ каких странах больше говорят о мире и где о войне – анализ ИИ

