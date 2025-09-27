https://crimea.ria.ru/20250927/intellekt-bez-dushi-pochemu-neyroseti-ne-sposobny-zamenit-cheloveka-1147912696.html
Интеллект без души: почему нейросети не способны заменить человека
Искусственный интеллект (ИИ) не может заменить человека в создании настоящего художественного текста. Такое мнение выразила и. о. декана факультета русского... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T18:16
2025-09-27T18:16
2025-09-27T17:46
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111083/08/1110830801_1:0:765:430_1920x0_80_0_0_93e20ddd66e45f4341b6551e5511137a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект (ИИ) не может заменить человека в создании настоящего художественного текста. Такое мнение выразила и. о. декана факультета русского языка и литературы КФУ имени Вернадского Наталья Сегал.По ее словам, нейросети могут быть полезным инструментом, но не должны становиться основой для мышления и самовыражения.Она подчеркнула, что использовать нейросети бездумно – значит терять способность к самостоятельному мышлению. По ее мнению, важно формировать у студентов и школьников критическое отношение к ИИ и развивать внутренние ресурсы – воображение, эмоциональную чуткость."Мы сами не должны быть теми, кто заменяет собственный интеллект искусственным. И нужно помогать молодым людям развивать сферы самореализации, где ИИ не является необходимостью", – сказала филолог.Особенно заметно различие между искусственным и живым интеллектом в художественной сфере. Сегал отмечает, что текст, написанный человеком, всегда будет отличаться.В то же время, по ее словам, нейросети вполне способны генерировать качественные тексты технического характера – инструкции, описания, справочные материалы. Однако если общество полностью положится на машины, это приведет к потере уникальности человеческой мысли."Если мы сейчас будем полагаться на машины и не развиваться, то они (нейросети – ред.) просто перегонят нас. И тогда мы не будем нужны им", – подчеркнула Сегал.По ее мнению, главная задача – не противопоставлять человека и технологию, а пользоваться ИИ осознанно, не забывая о развитии собственной личности."Нам нужно думать о себе, о саморазвитии, о будущих поколениях. Мы же не хотим, чтобы в нашу жизнь писали машины", – подытожила филолог.Ранее сообщалось, что в Севастополе активно работают над созданием новых и улучшением имеющихся моделей искусственного интеллекта для множества сфер – от транспорта и бизнеса до сельского хозяйства и геологической разведки. Однако руководитель образовательной программы "Искусственный интеллект" МИФИ Роман Душкин заявил, что массовой безработицы из-за развития нейросетей не будет. По его словам, научно-технический прогресс всегда менял рынок труда, поэтому и сейчас люди адаптируются к новшествам в работе. Подобные изменения естественны для человечества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погодыИскусственный интеллект поможет России решить демографические проблемыВ Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки
Новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111083/08/1110830801_192:0:765:430_1920x0_80_0_0_7b370eb9a57e7d67e6dc6f29c1a1b523.jpg
Искусственный интеллект не заменит человека в создании художественного текста – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект (ИИ) не может заменить человека в создании настоящего художественного текста. Такое мнение выразила и. о. декана факультета русского языка и литературы КФУ имени Вернадского Наталья Сегал.
По ее словам, нейросети могут быть полезным инструментом, но не должны становиться основой для мышления и самовыражения.
"Мы всегда любим что-то новое. Кажется, что новое – это замена старому и скучному. Конечно, нейросети как помощник – это полезная штука. Но ни в коем случае не как заместитель", – отметила Сегал.
Она подчеркнула, что использовать нейросети бездумно – значит терять способность к самостоятельному мышлению. По ее мнению, важно формировать у студентов и школьников критическое отношение к ИИ и развивать внутренние ресурсы – воображение, эмоциональную чуткость.
"Мы сами не должны быть теми, кто заменяет собственный интеллект искусственным. И нужно помогать молодым людям развивать сферы самореализации, где ИИ не является необходимостью", – сказала филолог.
Особенно заметно различие между искусственным и живым интеллектом в художественной сфере. Сегал отмечает, что текст, написанный человеком, всегда будет отличаться.
"Искусственный интеллект, как его ни развивай, душу не получит. И индивидуально-авторской картины мира тоже не получится, он же искусственный, а значит он создан синтезом определенных знаний. Поэтому качественного текста (у ИИ – ред.), затрагивающего душу, быть не может", – убеждена филолог.
В то же время, по ее словам, нейросети вполне способны генерировать качественные тексты технического характера – инструкции, описания, справочные материалы. Однако если общество полностью положится на машины, это приведет к потере уникальности человеческой мысли.
"Если мы сейчас будем полагаться на машины и не развиваться, то они (нейросети – ред.) просто перегонят нас. И тогда мы не будем нужны им", – подчеркнула Сегал.
По ее мнению, главная задача – не противопоставлять человека и технологию, а пользоваться ИИ осознанно, не забывая о развитии собственной личности.
"Нам нужно думать о себе, о саморазвитии, о будущих поколениях. Мы же не хотим, чтобы в нашу жизнь писали машины", – подытожила филолог.
Ранее сообщалось, что в Севастополе активно работают над созданием
новых и улучшением имеющихся моделей искусственного интеллекта для множества сфер – от транспорта и бизнеса до сельского хозяйства и геологической разведки. Однако руководитель образовательной программы "Искусственный интеллект" МИФИ Роман Душкин заявил, что массовой безработицы из-за развития нейросетей не будет. По его словам, научно-технический прогресс всегда менял рынок труда, поэтому и сейчас люди адаптируются к новшествам в работе. Подобные изменения естественны для человечества.
