Интеллект без души: почему нейросети не способны заменить человека

Интеллект без души: почему нейросети не способны заменить человека - РИА Новости Крым, 27.09.2025

Интеллект без души: почему нейросети не способны заменить человека

Искусственный интеллект (ИИ) не может заменить человека в создании настоящего художественного текста. Такое мнение выразила и. о. декана факультета русского... РИА Новости Крым, 27.09.2025

2025-09-27

2025-09-27T18:16

2025-09-27T17:46

искусственный интеллект

нейросеть

компьютер

наука и технологии

мнения

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект (ИИ) не может заменить человека в создании настоящего художественного текста. Такое мнение выразила и. о. декана факультета русского языка и литературы КФУ имени Вернадского Наталья Сегал.По ее словам, нейросети могут быть полезным инструментом, но не должны становиться основой для мышления и самовыражения.Она подчеркнула, что использовать нейросети бездумно – значит терять способность к самостоятельному мышлению. По ее мнению, важно формировать у студентов и школьников критическое отношение к ИИ и развивать внутренние ресурсы – воображение, эмоциональную чуткость."Мы сами не должны быть теми, кто заменяет собственный интеллект искусственным. И нужно помогать молодым людям развивать сферы самореализации, где ИИ не является необходимостью", – сказала филолог.Особенно заметно различие между искусственным и живым интеллектом в художественной сфере. Сегал отмечает, что текст, написанный человеком, всегда будет отличаться.В то же время, по ее словам, нейросети вполне способны генерировать качественные тексты технического характера – инструкции, описания, справочные материалы. Однако если общество полностью положится на машины, это приведет к потере уникальности человеческой мысли."Если мы сейчас будем полагаться на машины и не развиваться, то они (нейросети – ред.) просто перегонят нас. И тогда мы не будем нужны им", – подчеркнула Сегал.По ее мнению, главная задача – не противопоставлять человека и технологию, а пользоваться ИИ осознанно, не забывая о развитии собственной личности."Нам нужно думать о себе, о саморазвитии, о будущих поколениях. Мы же не хотим, чтобы в нашу жизнь писали машины", – подытожила филолог.Ранее сообщалось, что в Севастополе активно работают над созданием новых и улучшением имеющихся моделей искусственного интеллекта для множества сфер – от транспорта и бизнеса до сельского хозяйства и геологической разведки. Однако руководитель образовательной программы "Искусственный интеллект" МИФИ Роман Душкин заявил, что массовой безработицы из-за развития нейросетей не будет. По его словам, научно-технический прогресс всегда менял рынок труда, поэтому и сейчас люди адаптируются к новшествам в работе. Подобные изменения естественны для человечества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погодыИскусственный интеллект поможет России решить демографические проблемыВ Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки

2025

искусственный интеллект, нейросеть, компьютер, наука и технологии, мнения