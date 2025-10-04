Рейтинг@Mail.ru
В каких странах больше говорят о мире и где о войне – анализ ИИ
В каких странах больше говорят о мире и где о войне – анализ ИИ
Народы европейских стран хотят мира, в отличие от "наполеончиков и фюреров" во власти ЕС и отдельных стран Европы, которые запугивают своих граждан Россией для...
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Народы европейских стран хотят мира, в отличие от "наполеончиков и фюреров" во власти ЕС и отдельных стран Европы, которые запугивают своих граждан Россией для сохранения себя у власти. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметив, что к такому выводу он пришел с помощью ИИ.По словам Володина, он проанализировал риторику государственных деятелей и депутатов разных континентов и стран с помощью активно развивающегося сегодня искусственного интеллекта.Результат такой работы показал, что о мире преимущественно говорят в государствах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, в Китае и Индии, а о войне – руководство большинства европейских стран и Евросоюза."Складывается впечатление: лидеры европейских государств и Евросоюза... и примкнувшие к ним сателлиты из Прибалтики, втянув себя и других в войну на Украине для самосохранения во власти, пытаются запугать население своих стран", – делает он вывод.А следовательно, по мнению Володина, конфликт Запада с Россией наступит быстрее, если у власти в США не останется приверженцев политики Джо Байдена, "устроившего войну на Украине" и действующий американский президент Дональд Трамп сможет осуществить задуманное – придвинуться в вопросах договоренностей о мире и добиться его в переговорах с РФ.Что же касается Европы, где в отличие от "наполеончиков и фюреров, провоцирующих конфликт с Россией, народы... хотят мира", то политикам следует прислушаться к словам президента РФ Владимира Путина, сказанным им на заседании дискуссионного клуба "Валдай", считает Володин."Займитесь, наконец, своими проблемами... Мы прекрасно знаем, насколько все угрозы относительно агрессивных планов России, которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца... Но ответ на угрозы, мягко говоря, будет очень убедительным... Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы, в конечном счeте, это не заканчивалось плохо для самого провокатора", – напомнил слова российского лидера председатель Госдумы.2 октября президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Темой мероприятия в этом году стал "Полицентричный мир: инструкция по применению".Выступление Путина на "Валдае" – главное &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Раде оценили выступление Путина на "Валдае" Путин сделал заявление о ядерном оружии Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске
В каких странах больше говорят о мире и где о войне – анализ ИИ

Кто и зачем пугает Россией народы Европы – в Госдуме сделали выводы на основе анализа ИИ

10:41 04.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Народы европейских стран хотят мира, в отличие от "наполеончиков и фюреров" во власти ЕС и отдельных стран Европы, которые запугивают своих граждан Россией для сохранения себя у власти. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметив, что к такому выводу он пришел с помощью ИИ.
По словам Володина, он проанализировал риторику государственных деятелей и депутатов разных континентов и стран с помощью активно развивающегося сегодня искусственного интеллекта.
Результат такой работы показал, что о мире преимущественно говорят в государствах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, в Китае и Индии, а о войне – руководство большинства европейских стран и Евросоюза.
"Особенно преуспели в этом в Англии, Польше, Франции, Германии. В США военная риторика преобладает, но вместе с этим звучит и тема мира", - написал Володин в своем Telegram-канале.
"Складывается впечатление: лидеры европейских государств и Евросоюза... и примкнувшие к ним сателлиты из Прибалтики, втянув себя и других в войну на Украине для самосохранения во власти, пытаются запугать население своих стран", – делает он вывод.
А следовательно, по мнению Володина, конфликт Запада с Россией наступит быстрее, если у власти в США не останется приверженцев политики Джо Байдена, "устроившего войну на Украине" и действующий американский президент Дональд Трамп сможет осуществить задуманное – придвинуться в вопросах договоренностей о мире и добиться его в переговорах с РФ.
Что же касается Европы, где в отличие от "наполеончиков и фюреров, провоцирующих конфликт с Россией, народы... хотят мира", то политикам следует прислушаться к словам президента РФ Владимира Путина, сказанным им на заседании дискуссионного клуба "Валдай", считает Володин.
"Займитесь, наконец, своими проблемами... Мы прекрасно знаем, насколько все угрозы относительно агрессивных планов России, которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца... Но ответ на угрозы, мягко говоря, будет очень убедительным... Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы, в конечном счeте, это не заканчивалось плохо для самого провокатора", – напомнил слова российского лидера председатель Госдумы.
2 октября президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Темой мероприятия в этом году стал "Полицентричный мир: инструкция по применению".
Выступление Путина на "Валдае" – главное >>
